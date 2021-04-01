VIDEO: Golpean a hombre asiático en Metro de Nueva York

En redes sociales, circula el video de una agresión en contra de un hombre de origen asiático, ocurrido en el Metro de Nueva York, el sujeto ya es buscado por autoridades tras este ataque.

En la grabación se observa que un hombre de raza negra comienza a pelear con un pasajero que venía en el vagón; aunque éste se defiende, no logra esquivar los puñetazos que le lanza el otro hombre.

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El sujeto que lleva gorra y cubrebocas arrincona en el vagón del Metro a su víctima, en donde le da repetidos golpes; aunque el otro trata de esquivarlos y cubrirse con las manos, se escuchan los gemidos del dolor.

En el video se observa que varios pasajeros sólo observan la golpiza que le dan al hombre de origen asiático, mientras que una mujer emite algunas expresiones de lamento, pero nadie interviene.

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La víctima trata de ponerse de pie con ayuda de los tubos del vagón, pero el atacante logra inmovilizarlo con una llave en el cuello, por varios segundos mantiene esa posición hasta que el hombre asiático cae inconsciente al piso y se recarga en su atacante, quien al verlo se quita.

Las puertas del vagón ya estaban abiertas y el atacante sale del lugar sin prisa y sin que nadie lo detenga, mientras otros pasajeros entran y no ayudan al hombre, que permanece inconsciente en el piso.

We need the public's help. The NYPD is aware of this video and is investigating. Anyone that has information regarding this incident is urged to call or DM @NYPDTips 1-800-577-TIPS and provide additional details including the date and time of occurrence. @NYPDTransit @NYPDnews https://t.co/fJmZC1QJac — NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) March 29, 2021

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Por esta agresión, la Unidad de Crímenes de Odio del Departamento de Policía de Nueva York abrió una investigación para dar con el responsable de este ataque.

Pidió a través de redes sociales la colaboración para quien tenga información del sujeto que aparece en el video, que generó gran indignación.

Aunque se desconoce la causa de la golpiza que recibió el hombre asiático, un testigo aseguró que él habría llamado “nigger” a su atacante, una palabra que se usa de manera peyorativa para referirse a las personas de raza negra.

🚨 WARNING: VIOLENCE/BLOOD 🚨

A person violently beats up and punches an Asian male in the head repeatedly in a Manhattan Bound (J) train at Kosciuszko Street Station, chokes him afterwards until he is unconscious. Be on the lookout for this person! pic.twitter.com/FCrqiPcxFc — Asian Dawn (@AsianDawn4) March 29, 2021

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Aumentan ataques contra asiáticos

Debido a la pandemia de coronavirus, en varios lugares de Estados Unidos se han registrado ataques contra miembros de la comunidad asiática.

Recientemente se viralizó el video de un hombre que golpeó a una mujer de 65 años, en Nueva York, el cual ya fue detenido, de acuerdo con autoridades.

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