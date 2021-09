Google recuerda a Tim Bergling con un Doodle de “Wake me Up”

Google celebró este 8 de septiembre con un Doodle el cumpleaños número 32 del músico Tim Bergling, también conocido como Avicii, que murió hace tres años cuando sufrió de una crisis de depresión.

El gigante tecnológico celebra con un Doodle fechas especiales de artistas, científicos y deportistas que han destacado en cada época; y con Tim Bergling no se equivoca, pues se trata de uno de los músicos más importantes de nuestra generación.

Te puede interesar: Reina Isabel pide un jersey autografiado por Cristiano Ronaldo

En el Doodle dedicado a Tim Bergling, que tiene una duración de un minuto y medio, es una animación artística del músico en la que se puede apreciar su camino para llegar a ser DJ y de fondo se escucha una de sus canciones más famosas, “Wake me Up”.

Tim Bergling’s 32nd Birthday

¿Quién es Tim Bergling o Avicii?

Tim Bergling o Avicii fue un DJ sueco que tuvo una fama rápida por el mundo de la música en el que con menos de 26 años fue dos veces nominado al Grammy en la categoría mejor grabación de música electrónica.

Durante su carrera colaboró con músicos mundialmente famosos como Madonna y Coldplay, lo que en poco tiempo lo posicionó como uno de los DJ ‘s más reconocidos de la época.

Avicii - Without You “Audio” ft. Sandro Cavazza

En sus primeros años de carrera, 2012 y 2013, se convirtió en uno de los DJ ‘s mejor pagados al alcanzar una suma de 28 millones de dólares en ganancias al lado de grandes como David Guetta y Calvin Harris.

Avicii confesó que durante varios años luchó contra problemas de adicción que se convirtieron en un hábito en su carrera, hasta que pocos años después sufrió de una infección en la vesícula y apéndice.

El 20 de abril de 2018 el representante de Tim Bergling dio a conocer mediante un comunicado su muerte luego de que el músico decidiera quitarse la vida, con apenas 28 años.

Algunos de sus éxitos más grandes son “Wake me Up”, “Waiting for Love”, “The Nights”, “Addicted To You”, “Hey Brother” y “Levels”.