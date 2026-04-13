Primavera bajo hielo: Fuerte granizada sorprende a estos municipios de Nuevo León

Una fuerte granizada, acompañada de una intensa lluvia, sorprendió a distintas comunidades de Montemorelos, Nuevo León, la tarde de este domingo 12 de abril.

El fenómeno registrado en las últimas horas, fue captado por habitantes, quienes no tardaron en difundir las imágenes y videos en redes sociales, donde se puede observar la magnitud del evento.

Captan granizada en Montemorelos, Nuevo León (VIDEO)

De acuerdo con primeros reportes, la caída de granizo se presentó de forma repentina, con piedras de hielo de tamaño considerable que impactaron techos, parabrisas y calles.

El evento ocurre en medio de condiciones climáticas inestables, provocada por la entrada del frente frío número 44, el cual se extenderá sobre el noroeste del territorio en conjunto con una vaguada en altura.

Los videos muestran calles cubiertas de blanco, como si se tratara de una nevada, así como acumulaciones de hielo en patios y avenidas principales, a pesar de que desde hace semanas ingresó la primavera.

Además de Montemorelos, otras regiones de Nuevo León han registrado lluvias intensas durante los últimos días, lo que ha encendido alertas entre autoridades y población.

Pronóstico del clima en Nuevo León: ¿seguirán las lluvias?

Autoridades meteorológicas han advertido que las condiciones climáticas podrían mantenerse en los próximos días debido a la presencia del frente frío, que seguirá interactuando con otros sistemas atmosféricos.

Este sistema frontal se extenderá con la corriente en chorro subtropical y con una línea seca, propiciando lluvias fuertes en:



Coahuila

Baja California

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Dichas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, así como caída de granizo, con vientos fuertes. Por ello, se recomienda salir de casa con un buen paraguas y ropa térmica, para evitar cambios bruscos de temperatura.