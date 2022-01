Afecta granizada 80% de producción tuna y nopal en Acatzingo

Más del 80% de la producción de la tuna y el nopal en la comunidad de San Sebastián Villanueva en el municipio de Acatzingo en el estado de Puebla sufrió afectaciones por la fuerte granizada de este fin de semana.

“Nos entró el agua, esto estaba más arriba y se bajó la lámina para abajo, está lámina se bajó, pero nos entró harta agua ¿Estaba usted dormida, qué estaba haciendo durante la granizada? No, pues le digo yo estaba sacando toda el agua para afuera, y aquí adentro se nos metió todo el agua, vengo a ver mis animales también por todo eso”, reconoció la tragedia doña Juana Luisa de la Cruz, pobladora afectada.

Afectaciones granizada

Por su parte autoridades hicieron la cuantificación de los daños:

“Son más de mil viviendas afectadas, el campo es muy importante para los habitantes de San Sebastián Villanueva, ya que es la principal fuerza de trabajo, es la producción de tuna y nopal, la exportación tanto el cultivo y es un sector que está siendo perjudicado por toda esa trompa que granizo Villanueva”, reconoció Abraham Martínez, presidente municipal de

Acatzingo.

El funcionario agregó: “Derivado del recorrido por parte de brigadas de la Secretaría de Desarrollo Rural, fueron contabilizadas alrededor de 150 hectáreas siniestradas, las cuales corresponden a 200 familias productoras”.

Familias

Hubo familias que lo perdieron todo por la granizada y hoy no tienen un techo propio donde pasar la noche.

“40 años acá viviendo, y desde entonces no tenemos más que está casita humilde que usted ve, me estoy quedando de este lado porque no tengo pared. Además, tengo mi jefecito que está allá en la casa de enfrente, pero si le hubiera dejado acá, mi jefecito estaría muerto, ya tiene 82 años, sí lo dejara yo acá se le iba a caer todo el techo”, narra con angustia don Fernando Sánchez, otro de los pobladores afectados.

Las bodegas de tuna, maquinas que cuestan arriba de los 350 mil pesos y el nopal con los que pobladores de San Sebastián amanecieron ya no tiene validez en el mercado, ya el consumidor le ve el defecto de la caída de granizo, lo cual produce una pérdida total.