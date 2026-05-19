Llevaban una imagen religiosa y se accidentaron: Cae autobús con peregrinos a un barranco en Tepehuacán, Hidalgo; hay dos muertos

Este lunes 18 de mayo se registró un terrible accidente en la carretera de la Sierra Alta de Hidalgo, específicamente en Tepehuacán. Fue durante la noche de lunes y madrugada de este martes que un autobús de peregrinos que regresaba de una actividad religiosa sufrió una aparatosa volcadura que movilizó a los cuerpos de rescate de la región.

🚨 Tragedia en #Hidalgo: una camioneta con peregrinos cayó a un barranco en la Sierra Alta, dejando dos personas muertas y al menos 18 heridas.



El accidente ocurrió en la comunidad de Tenango, municipio de Tepehuacán de Guerrero.



De acuerdo con autoridades, el chofer aseguró… pic.twitter.com/DkCYYB8YqK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 19, 2026

Autobús de peregrinos cae en Tenango

El accidente ocurrió exactamente en la comunidad de Tenango, perteneciente al municipio de Tepehuacán de Guerrero. La unidad en la que se desplazaban los pasajeros perdió el control al llegar a la altura del puente local, saliéndose de vialidad y cayendo hacia un barranco de varios metros de profundidad, quedando prácticamente destruida en el fondo del terreno.

¿Por qué se accidentó el autobús?

El propio conductor de la unidad sobrevivió al percance y fue quien logró comunicarse con las autoridades de la policía local para pedir auxilio.

Al dar su declaración preliminar sobre lo sucedido, el chofer aseguró que al circular por las pendientes de la zona serrana el vehículo se quedó sin frenos, lo que le impidió detener la marcha o desviar el rumbo antes de caer al vacío.

El motivo del viaje a Ahuatetla

Los tripulantes de la camioneta eran vecinos católicos que se habían organizado para realizar una procesión. El grupo acudió originalmente a la comunidad vecina de Ahuatetla con el propósito de llevar y bendecir una imagen religiosa.

El viaje de regreso a sus hogares transcurría con normalidad hasta que se presentó el fallo mecánico en los límites de Tenango.

¿Cuál fue el saldo del accidente de autobús?

El saldo brindado por las corporaciones de seguridad de Hidalgo, hasta el momento, es de dos personas muertas en el lugar del impacto debido a la gravedad de los golpes.

Asimismo, al menos 18 pasajeros resultaron con lesiones.

Debido a la profundidad del barranco, los paramédicos y bomberos tuvieron que utilizar medidas especiales para sacar a los afectados.

#Hidalgo #Almomento Dos muertos y 18 heridos, es el saldo de la volcadura de una camioneta con peregrinos ocurrida esta madrugada, en la comunidad de #Tenango #TepehuacandeGuerrero de la Sierra Alta, la camioneta en la que viajaban los católicos cayó a un barranco de varios… pic.twitter.com/5gK5yXKhxi — Leonardo Herrera (@herreleo) May 19, 2026

Vecinos y voluntarios apoyan el rescate

La emergencia provocó que habitantes de las comunidades de Tepehuacán se sumaran como voluntarios para ayudar en las tareas de salvamento en medio de la oscuridad.

Los heridos fueron trasladados a los hospitales más cercanos de la Sierra Alta para recibir atención médica.