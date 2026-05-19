¡Trágica madrugada en Jalisco! Mujer muere tras quedar atrapada en un incendio en Zapopan; su hijo intentó rescatarla

En la madrugada de este 19 de mayo 2026, se reportó un grave incendio que arrasó con una vivienda en calles de Zapopan, Jalisco, cobrando la vida de una mujer de más de 40 años de edad, quien quedó atrapada por las llamas.

Vecinos aseguran que se escuchó una fuerte explosión, posteriormente el fuego se propago de manera inmediata.

Un joven, de unos 25 años de edad, sufrió graves quemaduras en sus manos al intentar ingresar a una de las habitaciones para intentar salvas a su madre que se quedó atrapada; sin embargo, no logró entrar a la propiedad.

Encuentran cuerpo de la mujer tras combatir las llamas

Tras combatir las llamas, bomberos ingresaron a la vivienda y localizaron el cuerpo de una mujer, quien se trataba de la madre del joven herido, con huellas de quemaduras.

El padre del joven arribó al sitió y fue notificado de los hechos, mientras que el joven fue llevado de emergencia al hospital en estado regular de salud.

Por su parte, la escena quedó resguardada por las autoridades para comenzar con las indagatorias correspondientes y se determinen las causas del incendio.

🔴#IMPORTANTE | Una mujer perdió la vida tras un incendio en su vivienda, los hechos se registraron sobre la colonia Atemajac del Valle en Zapopan.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/8pgXTpuZ2V — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 19, 2026

Atacan a balazos a joven de 25 años en calles de Guadalajara

Un hombre de 25 años de edad, fue gravemente lesionado con arma de fuego, dejándolo abandonado al interior de un vehículo convertible en las calles del municipio de Guadalajara, Jalisco; fueron al menos dos impactos de arma de fuego.

La víctima recibió dos disparos a la altura del tórax, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital. No pudo proporcionar información sobre sus agresores.

En el lugar del ataque quedó asegurado por las autoridades, donde localizaron al menos dos indicios balísticos, así como un arma de fuego Calibre 32.

Personal de la Fiscalía del Estado, fueron notificadas de los hechos, por lo que ya se realizan las indagatorias necesarias para dar con los responsable y descubrir el motivo del ataque a balazos al joven de 25 años de edad.

¡Con las manos en la masa! Detienen a asaltante en calles de Guadalajara

Elemento de la Policía de Guadalajara lograron detener a un sujeto que fue señalado por presuntamente asaltar a un transeúnte a mano armada en calles del municipio de Guadalajara.

Los oficiales se encontraban patrullando por la zona, cuando se les notificaron los hechos y tras una revisión le encontraron un arma de fuego, además de un celular producto del robo.

La víctima logró reconocer al sujeto como culpable del robo a mano armada; sin embargo, otro delincuente logró darse a la fuga.

Tras los hechos, el hombre fue trasladado hasta un puesto de socorro para realizar el parte médico y posteriormente se notificó al personal del Ministerio Público, quien realizará la indagatoria correspondiente para determinar si el sujeto ha participado en otros delitos.