VIDEO: Captan momento en que asesinan a Jhandry, mesero de una taquería en Chiapas

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un joven mesero, identificado como Jhandry Arellano, fue asesinado a balazos mientras se encontraba trabajando en una taquería del municipio de Villaflores, Chiapas.

Por este crimen, tres sujetos de nombres Ludwin Omar “N”, Iván “N” y Manuel de Jesús “N”, fueron detenidos por los delitos de robo con violencia y homicidio, informó la Fiscalía de Chiapas.

Así fue el ataque contra Jhandry dentro de la taquería en Villaflores, Chiapas

El ataque ocurrió durante la mañana del domingo 17 de mayo y quedó grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento. En este se observa cómo un hombre vestido con sudadera gris entra a la taquería y camina hacia Jhandry, quien se encontraba limpiando una mesa,

Sin mediar palabra, el agresor sacó un arma de fuego y comenzó a dispararle en repetidas ocasiones al joven de 31 años, mientras comensales y trabajadores corrían para ponerse a salvo.

A pesar de que la víctima cayó al suelo, el agresor continuó disparando para después irse corriendo del lugar, dejando atrás una estela de pánico y caos. Horas después del crimen, autoridades confirmaron la detención de tres personas.

Detienen a tres presuntos implicados en el asesinato de Jhandry

El homicidio provocó una fuerte movilización policiaca en la zona, donde agentes ministeriales realizaron las primeras investigaciones y recabaron evidencias.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó sobre la detención de tres personas, quienes enfrentarán cargos por homicidio y robo con violencia.

Según las investigaciones, cámaras de vigilancia permitieron ubicar a los sospechosos tras el crimen ocurrido el pasado domingo en Villaflores, esto luego de que fueran captados huyendo a bordo de una motocicleta.

Líneas de investigación del asesinato en taquería de Chiapas

De manera preliminar, las autoridades indicaron que el móvil del asesinato podría estar relacionado con una presunta deuda, descartando temas de narcomenudeo.

Sin embargo, la Fiscalía de Chiapas mantiene abierta la investigación para determinar si existen más personas involucradas, incluyendo un posible autor intelectual.

Mientras continúan las indagatorias, el video del ataque comenzó a circular ampliamente en redes sociales, generando conmoción entre usuarios por la forma en que ocurrió el asesinato dentro del negocio.