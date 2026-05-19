¡Urgente! Fiscalía detiene a presunto implicado en la masacre de una familia en Tehuitzingo, Puebla

Este martes 19 de mayo, la Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer la detención de un hombre presuntamente relacionado con el multihomicidio de 10 personas, siete integrantes de una misma familia, entre ellos una bebé de un mes de nacida, y tres de sus trabajadores, ocurrido la madrugada del pasado domingo 17 de mayo en la comunidad de Texcalapa, perteneciente al municipio de Tehuitzingo.

De acuerdo con los avances de la investigación revelados, las indagatorias permitieron identificar y asegurar a un sujeto, quien ya fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para determinar su situación jurídica y su grado de participación en el ataque.

⚖️Fortalecemos la procuración de justicia con resultados y trabajo coordinado.



La titular de la @FiscaliaPuebla, @idamis35, presentó avances en seguridad: 17 delitos con tendencia a la baja y la incidencia delictiva registra una reducción del 2.1% en el primer cuatrimestre de… pic.twitter.com/oGzspww2Xt — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) May 19, 2026

¿Cómo fue el ataque contra la familia de Tehuitzingo, Puebla?

La agresión ocurrió alrededor de las 00:40 horas del pasado domingo 17 de mayo de 2026. Un grupo de sujetos armados ingresó de forma violenta a una propiedad privada ubicada en la localidad de Texcalapa.

Las corporaciones de seguridad pública y la Policía Municipal de Tehuitzingo se movilizaron al sitio tras recibir una llamada de auxilio ciudadano a las 01:55 horas, encontrando a las personas sin vida dentro del predio.

¿Quiénes son las víctimas asesinadas en Tehuitzingo?

Entre las víctimas mortales se encuentran siete integrantes de una misma familia: Cecilio, de 55 años; Marcela, de 48; Gabriela, de 22; Roberto, de 35; Marta, de 29; y el menor José M., de 16 años.

En el lugar también falleció Carolina, una bebé de apenas un mes de nacida, quien de acuerdo con los peritajes forenses murió por asfixia luego de que su madre intentara protegerla con su propio cuerpo para evitar que la alcanzaran las balas.

Entre los diez asesinados en Tehuitzingo había trabajadores

La agresión también alcanzó a tres empleados que se encontraban dentro de la propiedad al momento del ataque. Las autoridades los identificaron como Efrén, de 50 años; José G., de 59; y Kevin, de 15 años de edad.

Los tres se desempeñaban como mecánicos y estaban realizando las labores de reparación de una máquina cuando los agresores comenzaron a disparar de forma directa.

Una víctima falleció camino al hospital

Durante la inspección de los cuerpos, los primeros respondientes localizaron a una de las mujeres de la familia con una herida de bala en la cabeza, percatándose de que todavía presentaba signos vitales.

Los paramédicos iniciaron maniobras de estabilización y la subieron a una ambulancia para trasladarla de urgencia; sin embargo, debido a la gravedad del impacto, falleció antes de poder ingresar al hospital general del municipio de Acatlán.

Detuvieron a un hombre por su presunta relación con la masacre en Tehuitzingo, Puebla, donde fueron asesinadas 10 personas, incluida una bebé.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/vQgADCxGiu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 19, 2026

¿Por qué asesinaron a la familia de Tehuitzingo, Puebla?

Los peritos y agentes de investigación recolectaron indicios y realizaron diversas entrevistas con los vecinos de Texcalapa para reconstruir el suceso. Con base a los testimonios, la fiscalía estatal detuvo el lunes a un hombre que ya quedó a disposición del Ministerio Público.

La principal línea de investigación señala que la agresión está ligada a un problema familiar que escaló hasta la masacre.