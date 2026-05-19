Estaban comiendo hot dogs y un auto los atropelló: Conductor alcoholizado arrolla a multitud en Naolinco, Veracruz

La madrugada de este domingo 17 de mayo en Naolinco, Veracruz , fue de tragedia debido a un atropellamiento masivo que dejó varios heridos y personas fallecidas.

Fue tras la finalización de un baile y espectáculo de la Feria de la Primavera 2026 en el municipio, asistentes salían del evento cuando un conductor, bajo los efectos del alcohol, los atropelló junto con un puesto de comida.

¡TENSIÓN TOTAL! 😱🚔 Suman lesionados tras brutal accidente en #Naolinco 👀🚨https://t.co/D5sZNEcUNt — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) May 19, 2026

Atropellamiento masivo en salida del rodeo municipal de Naolinco

El incidente se registró a las afueras de la Unidad Deportiva del municipio. Un grupo grande de personas salían del recinto de madrugada y muchas de ellas se acercaban en los comercios semifijos de comida.

En ese momento, una camioneta gris avanzó a gran velocidad sin detener la marcha, subiéndose a la zona peatonal donde destruyó por completo un puesto de hotdogs y atropelló a quienes cenaban en el lugar.

Heridos gritan por auxilio tras ser atropellados en Naolinco

Los testigos intentaron organizarse para poder brindar ayuda a los heridos. Mientras algunos gritaban pidiendo ayuda médica, otros trataban de contener a la gente que, por la desesperación, intentaba mover a los lesionados graves del pavimento.

Los cuerpos de emergencia locales confirmaron que cuatro personas perdieron la vida en el sitio del atropellamiento, mientras que la cifra de heridos hospitalizados ronda entre 15 y 17 personas.

El detenido es familiar directo del alcalde de Naolinco

Tras embestir al grupo de peatones, la camioneta terminó su trayecto estrellándose contra un taxi estacionado, lo que impidió que el conductor pudiera avanzar más. La policía local detuvo en el punto a Santos "N", quien según las declaraciones de los sobrevivientes, habría estado bajo efectos del alcohol.

Minutos después de la captura, se confirmó que el presunto responsable es tío del presidente municipal en funciones.

Varios lesionados y víctimas mortales fue el saldo de un accidente tras un evento artístico en el municipio de Naolinco… 🚨⚠️📰 pic.twitter.com/UEdKNrwQUk — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) May 18, 2026

El alcalde reacciona ante arresto de su tío

El funcionario aseguró que su administración respetará el debido proceso y que no pondrá trabas ni filtros al trabajo de la Fiscalía General del Estado.

Familias de las víctimas exigen castigo

La indignación comunitaria creció tras conocerse la identidad de los fallecidos. Entre ellos se encontraba la señora Petra Francisco Gabriel, vecina de la zona.

María Guadalupe Valdez, nuera de la víctima, la recordó como una mujer muy noble y trabajadora, y exigió que el caso no se archive, demandando que los tribunales dicten una sentencia firme que responda al dolor de los afectados.