Captan a trabajadores de la perrera de Celaya presuntamente maltratando a un perro durante traslado

Un video grabado en el fraccionamiento Puerta de Piedra, en Celaya, Guanajuato, provocó indignación entre habitantes y defensores de animales luego de mostrar el momento en que trabajadores del Centro de Control y Asistencia Animal someten de manera brusca a un perro durante un operativo de captura; las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y desataron cuestionamientos sobre los protocolos utilizados por personal de la perrera.

En el video, de apenas unos segundos, se observa cómo el animal es sujetado por el cuello mientras varios trabajadores intentan subirlo a una unidad oficial; durante la maniobra, el perro termina golpeándose contra la puerta del vehículo antes de ser introducido a una jaula.

El caso abrió un debate local sobre el manejo de animales reportados como agresivos y la capacitación del personal encargado de estos operativos.

¿Qué pasó con el perro capturado en Celaya?

De acuerdo con autoridades municipales, el operativo ocurrió tras reportes vecinales que alertaban sobre un perro presuntamente agresivo en la zona; por ello, personal del Centro de Control y Asistencia Animal acudió al lugar para intentar asegurarlo.

Sin embargo, las imágenes difundidas mostraron una maniobra que generó fuertes críticas debido a la forma en que el animal fue inmovilizado; activistas señalaron que el perro fue levantado del cuello y sometido de una manera que consideraron violenta y riesgosa para su integridad.

El director de la Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, confirmó que las autoridades revisaron el caso después de que el video comenzara a viralizarse; además, reconoció públicamente que la actuación del trabajador involucrado "no fue la adecuada".

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#HechosMeridianoBajío | Trabajadores del centro de control y asistencia animal de #Celaya, fueron exhibidos maltratando un perro al momento de su disposición para la perrera.



📺 2:30 PM en el 1.1 de Tv Abierta y 1 de #TotalPlay pic.twitter.com/oNfCOGrwYO — TV Azteca Bajío (@aztecaBajio) May 18, 2026

Autoridades reconocen fallas y anuncian sanción

Aunque las autoridades insistieron en que el perro representaba un riesgo para vecinos de la zona, también aceptaron que durante la maniobra el animal recibió un golpe accidental mientras era introducido a la unidad.

El funcionario explicó que el personal involucrado pertenece a la Dirección de Desarrollo Social y no directamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; aun así, aseguró que el trabajador recibirá una sanción administrativa y que se reforzarán los procesos de capacitación relacionados con manejo animal.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado qué tipo de castigo se aplicará ni cuándo se actualizarán los protocolos de actuación para casos similares; tampoco se informó si el personal cuenta con certificaciones específicas para captura y control de animales considerados agresivos.