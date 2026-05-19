¿Te perdonan la tenencia y refrendo? Beneficios por hacer el reemplacamiento en Edomex 2026 antes de la fecha límite

¡Atención, mexiquense! El Gobierno del Estado de México ofrece distintos beneficios a los usuarios por realizar el trámite de reemplacamiento 2026 antes de la fecha límite, pero ¿qué descuentos pueden obtenerse?

El reemplacamiento en Edomex 2026 aplica para los automóviles que tengan placas de cinco o más años de antigüedad, por lo que deben renovarlas.

¿Quiénes recibirán el 100% de condonación en tenencia y refrendo en Edomex 2026?

Entre los beneficios por reemplacar en el Edomex 2026 están la condonación del 100% de la tenencia, refrendo o cargos del 2023 o años anteriores, entre otros, pero ¿para quiénes aplicará?

La Secretaría de Finanzas del Estado de México reveló que los automovilistas que podrían deslindarse de pagar la tenencia o el refrendo, serán aquellos que cumplan con las siguientes características:



Autos con placas del 2020 o posteriores: Se condona el 100% de la tenencia, refrendo y/o recargos del 2023 o años posteriores.

Se condona el 100% de la tenencia, refrendo y/o recargos del 2023 o años posteriores. Carros con placas del 2019 o posteriores: Condan el 100% de la tenencia, refrendo y/o recargos del 2022 y anteriores.

Para poder obtener los beneficios del reemplacamiento es importante realizar el trámite antes de la fecha límite.

Otros beneficios por reemplacar en Edomex antes de la fecha límite

¿Más ofertas? Si tus placas son del 2020 y aún debas el ISAVAU, al realizar el reemplacamiento en Edomex, los automovilistas podrían obtener una condonación del 50% o hasta el 100% de enero a agosto del 2025.

¿Cuándo es la fecha límite para el reemplacamiento en Edomex 2026?

¡Márcalo en el calendario! La Secretaría de Finanzas afirmó que la fecha límite para realizar el reemplacamiento en Edomex es próximo viernes 31 de agosto 2026, por lo que aún hay tiempo para hacer este trámite.

Requisitos para el reemplacamiento en Edomex 2026

Para renovar las placas en el Edomex 2026, necesitas contar con los siguientes documentos:



Factura del vehículo

Identificación oficial

Comprobante de domicilio reciente

Clave Única del Registro de Población (CURP)

Placas anteriores

Para poder realizar el reemplacamiento, es importante que el automóvil cuente con todos los trámites vigentes y fuera de adeudos.

¿Qué pasa si no renuevo mis placas en Edomex?

Circular con placas vencidas en calles del Estado de México podría costarte una multa que equivale a 20 UMAs.

Además, las autoridades tienen la facultad de retirar las placas e incluso remitir el vehículo al depósito.