¡Alerta Amber en el Edomex! Ayúdanos a encontrar al pequeño Elías Zamora, niño de 2 años desaparecido en Ecatepec

Los protocolos de búsqueda se activaron en el Estado de México (Edomex). La Fiscalía General de Justicia estatal emitió de manera oficial la Alerta Amber para agilizar la localización de Elías Zamora Pastein, un niño de dos años que desapareció en calles del municipio de Ecatepec de Morelos y cuya seguridad se encuentra comprometida.

Niño de dos años desaparece en Ecatepec, Edomex

El extravío quedó registrado el pasado lunes 18 de mayo de 2026. De acuerdo con el reporte de las autoridades ministeriales, el niño salió de su hogar en compañía de su madre; sin embargo, desde ese momento se perdió todo rastro de ambos.

Al no tener noticias sobre su ubicación ni poder entablar comunicación, sus familiares acudieron a levantar la denuncia formal este martes 19 de mayo, activándose el expediente AAEM/1033969/2026.

Rasgos físicos para identificar al menor

Para facilitar que los vecinos, transportistas o comerciantes de Ecatepec puedan identificarlo, la Alerta Amber detalla que Elías mide aproximadamente 84 centímetros de estatura, pesa cerca de 10.5 kilos y es de complexión mediana.

Tiene el rostro redondo, la piel de tez blanca, cejas pobladas, el cabello castaño y lacio, ojos de tamaño mediano color café claro, nariz achatada y labios gruesos.

Una cicatriz como seña particular

Además de sus características faciales, los familiares aportaron un dato clave para su reconocimiento en la vía pública. Como seña particular fija, el pequeño Elías tiene una cicatriz visible en la frente.

Las autoridades piden poner especial atención a este rasgo físico en caso de que alguien observe a un niño que coincida con la edad y la descripción en algún punto del municipio o zonas colindantes.

¿Qué ropa llevaba el menor cuando desapareció?

Al momento de salir de su domicilio en Ecatepec, el menor vestía una playera de color gris, un overol de mezclilla en tono azul claro y unos tenis de color blanco que llevan franjas negras a los costados.

Debido a su corta edad, la fiscalía mexiquense enfatizó que se teme por la integridad del niño, ya que podría ser víctima de la comisión de algún delito si se encuentra desprotegido.

Teléfonos oficiales para reportar datos

En caso de contar con información verídica que ayude a dar con el paradero de Elías, la ciudadanía puede comunicarse directamente al número de emergencias 911.

También se encuentran habilitadas las líneas sin costo de Alerta Amber Estado de México al 800 89 029 40, el teléfono de Locatel Edomex (722) 167-88-08 y la línea nacional 800 00 854 00. Cualquier dato puede ser vital para que regrese a su hogar.