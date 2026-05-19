Cae “La Tía": Operadora de “El Congo” vinculada al homicidio de Carlos Manzo

Las investigaciones en torno al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, perpetrado el pasado 1 de noviembre de 2025, sumaron un nuevo golpe contra la estructura criminal responsable del crimen. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó la captura de Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, identificada como una pieza clave dentro del magnicidio.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, la detenida fungía como una de las principales operadoras de una célula liderada por Jorge Armando “N”, conocido como “El Congo” o “El Licenciado”.

El operativo y el cerco a la estructura de "El Congo"

La captura de Wendy Fabiola “N” se logró tras el despliegue de agentes de investigación y fuerzas de tarea en la entidad. Los reportes de inteligencia la señalan no solo como una colaboradora logística cercana a “El Congo”, sino como una de las personas involucradas directamente en el seguimiento, monitoreo y logística que permitieron al grupo armado interceptar y acribillar al edil uruapense el año pasado.

Carlos Manzo, el valiente alcalde que enfrentó al crimen y fue asesinado en Uruapan

Las autoridades de Michoacán detallaron que la célula criminal de “El Congo” ha sufrido embates sistemáticos durante los últimos meses. Con la detención de "La Tía", la Fiscalía busca cerrar el cerco sobre los autores intelectuales remotos, mientras que la imputada ya fue puesta a disposición del juez de control para iniciar su proceso penal por el delito de homicidio calificado.

Un caso de alta tensión que suma más de 20 detenciones

A más de seis meses del atentado que costó la vida de Carlos Manzo, el expediente judicial sigue sumando implicados de diversos sectores. La captura de Wendy Fabiola “N” se añade a una larga lista de detenciones que ya supera las 20 personas tras las rejas, en un caso que ha sacudido la política local debido a los giros inesperados que han involucrado desde colaboradores del ayuntamiento hasta operadores de chat de monitoreo y facciones de la delincuencia organizada que operan en la región de la Meseta Purépecha.

La Fiscalía del Estado indicó que estas acciones forman parte de los compromisos institucionales para evitar que el crimen quede en la impunidad, advirtiendo que aún se mantienen vigentes varias órdenes de aprehensión y operativos de búsqueda encaminados a capturar al resto de los integrantes de esta red delictiva.