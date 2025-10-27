Ante persecución sistemática, Grupo Salinas acudirá a la Corte IDH

En respuesta a los señalamientos realizados por Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación, en la conferencia matutina de este lunes, del gobierno de México, Grupo Salinas realizó una serie de aclaraciones.

Indicó que ante las inconsistencias en las declaraciones de los funcionarios, en primer lugar, como “manifestamos hace unos días, en Grupo Salinas, reiteramos nuestra voluntad de pago de acuerdo con las resoluciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las sentencias de los tribunales, en donde se establece que no procede el doble cobro”.

Por ello, las empresas del Grupo enviaron oficios al SAT solicitando el ajuste de los créditos fiscales y la construcción de un espacio de diálogo para implementar las resoluciones anteriormente referidas.

Refirió que el acuerdo alcanzado con la administración anterior fue resultado de decenas

de conversaciones bajo los principios de buena voluntad e implicó una solución

conforme a derecho.

EL grupo empresarial agregó que:

• En Grupo Salinas valoramos y respetamos la palabra; el habernos dado la mano tiene más validez que un papel firmado.

• Ahora bien, resulta preocupante que, desde una postura de prejuicio y desde la más alta tribuna del país, la Procuradora Fiscal descalifique nuestro derecho al acceso a la justicia. Más aún que instruya al SAT a que se nos niegue el derecho constitucional de petición.

• En Grupo Salinas seguimos y seguiremos ejerciendo nuestro legítimo derecho a defendernos, incluso recurriendo a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Como ya lo hemos manifestado, en Grupo Salinas queremos darle vuelta a la página para seguir construyendo valor y prosperidad incluyente para México, para nuestros más de 180,000 colaboradores y sus familias, y nuestros más de 35 millones de clientes”, puntualizó.