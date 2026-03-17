¿Golpe al bolsillo en plena quincena? Así queda el precio de la canasta básica en México para marzo 2026

¡Atención, mexicanos! El costo de los alimentos y productos que forman la canasta básica registraron cambios importantes para el tercer mes del año, impactando en el bolsillo de las y los mexicanos, pero ¿cuánto cuesta ir al mercado en marzo 2026?

¿Cuánto cuesta la canasta básica en México para marzo 2026?

¡A preparar la cartera! El precio de la canasta básica para marzo 2026 se ubica entre los $778.70 hasta los $941.90 pesos por familia, según datos del "Quién es Quién de los Precios", de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Recuerda que el costo puede cambiar dependiendo del establecimiento al que acudas a adquirir los productos y alimento que necesitas.

🛒 Les presentamos un comparativo de la canasta básica Pacic por cadena comercial. A nivel nacional, la semana pasada el precio promedio fue de 874 pesos. La mayoría de las tiendas respetan el precio meta de 910; y para que puedan ahorrar y decidir de manera informada les… pic.twitter.com/ub2Ym6Gpmp — Iván Escalante (@ivan_escalante) March 16, 2026

Precio de la canasta básica en otras regiones de México 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), compartió el precio de la canasta básica en distintas partes de la República Mexicana, ¿en dónde sale más barato hacer el supermercado?



San Luis Potosí - $778.70 pesos

Baja California - 787.70 pesos

Tamaulipas -797.10 pesos

Jalisco - $803.10 pesos

Nuevo León - $824.90 pesos

Ciudad de México - $937.90 pesos

Estado de México - $941.90 pesos

¿En qué región de México es más barato hacer el super?

La región con el precio más bajo de la canasta básica es San Luis Potosí, ubicándose en $778.70 pesos por una familia de cuatro integrantes.

Por el contrario, la región con el costo más alto es el Estado de México, ubicándose arriba de $941.90 pesos, seguido de la Ciudad de México en 9.37.90 pesos por familia.

¿Qué productos subieron de precio en México?

¿Toca apretarse el cinturón? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió la lista de los productos, alimentos y servicios que aumentaron de precio durante el segundo mes de años, siendo impactados por la inflación en México 2026.



Limón.

Jitomate.

Papa y otros tubérculos.

Tomate verde.

Plátanos.

Cigarros.

Otros alimentos cocinados.

Otros productos que subieron de precio en febrero 2026 fueron: Loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como vivienda propia y restaurantes y similares.

En febrero 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 144.307 y representó un aumento de 0.50% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.02%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.50% subyacente… pic.twitter.com/SHsps67Ujr — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) March 9, 2026

Por el contrario, los productos que bajaron de precio fueron: Cebolla, Chile serrano, calabacita, huevo, Gas doméstico LP, frijol, desodorantes personales, carne de cerdo y el pollo.