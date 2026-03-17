¿Buscas ahorrar? Así amanecen los precios de la gasolina hoy martes 17 de marzo

¡Atención! Iniciamos la jornada con la información más relevante para tu bolsillo. Tras el reporte semanal de la Profeco, se observan variaciones estratégicas en diversas zonas del país. Conocer el precio de la gasolina es esencial para tu economía. En Azteca Noticias te traemos el reporte actualizado del precio de la gasolina en México hoy, martes 17 de marzo de 2026, para que identifiques las estaciones de servicio más competitivas.

Aquí te decimos el costo promedio a nivel nacional y un desglose detallado en ciudades como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León, para que tomes la mejor decisión al cargar combustible.

Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 17 de marzo

De acuerdo con el monitoreo de PETROIntelligence y los reportes de la CRE para este martes:



Gasolina Regular (Magna): $23.65 pesos por litro

$23.65 pesos por litro Gasolina Premium: $26.48 pesos por litro

$26.48 pesos por litro Diésel: $28.18 pesos por litro

Precios del gas natural vehicular hoy 17 de marzo

Mínimo por litro: $10.99 pesos

por litro: $10.99 pesos Promedio por litro: $12.60 pesos

por litro: $12.60 pesos Máximo por litro: $14.49 pesos

¿En cuánto está la gasolina en la CDMX hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.79 pesos por litro

$23.79 pesos por litro Gasolina Premium: $26.91 pesos por litro

$26.91 pesos por litro Diésel: $27.79 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Edomex hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.63 pesos por litro

$23.63 pesos por litro Gasolina Premium: $26.13 pesos por litro

$26.13 pesos por litro Diésel: $27.68 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Jalisco hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.97 pesos por litro

$23.97 pesos por litro Gasolina Premium: $26.99 pesos por litro

$26.99 pesos por litro Diésel: $28.05 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Nuevo León hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.92 pesos por litro

$23.92 pesos por litro Gasolina Premium: $27.14 pesos por litro

$27.14 pesos por litro Diésel: $27.53 pesos por litro

¿En qué lugar de México es más barata la gasolina hoy?

Este martes, el Estado de México se posiciona como una de las entidades clave con los precios más competitivos para la gasolina Premium, promediando los $26.13 pesos. En la Ciudad de México, estaciones en la alcaldía Iztapalapa han reportado la gasolina Magna desde los $23.62 pesos.

En contraste, Jalisco registra la tendencia más alta para la gasolina regular con $23.97 pesos, mientras que la Premium alcanza su punto más elevado en Nuevo León, con un promedio de $27.53 pesos por litro.

Hoy No Circula para este martes 17 de marzo

Recuerda verificar las restricciones vigentes para evitar sanciones. Para este martes 17 de marzo, el programa Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex restringe a los siguientes vehículos:

