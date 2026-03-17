EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este martes 17 de marzo

La movilidad en las principales arterias del país enfrenta retos importantes este martes 17 de marzo. Desde las primeras horas del día, diversas autopistas y carreteras que conectan a la Ciudad de México con estados como Querétaro, Puebla y Morelos pueden registrar complicaciones que van desde accidentes viales hasta presencia de manifestantes en zonas de peaje.

Mantenerse informado sobre el estado de las carreteras en tiempo real es vital para evitar quedar atrapado en congestionamientos, por lo que en este espacio te ofrecemos un reporte actualizado de lo que ocurre en las vías más transitadas del territorio nacional.