EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este martes 17 de marzo
¿Sales en carretera este martes 17 de marzo? Consulta las siguientes actualizaciones con los incidentes y reportes más importantes en las carreteras y autopistas de México.
La movilidad en las principales arterias del país enfrenta retos importantes este martes 17 de marzo. Desde las primeras horas del día, diversas autopistas y carreteras que conectan a la Ciudad de México con estados como Querétaro, Puebla y Morelos pueden registrar complicaciones que van desde accidentes viales hasta presencia de manifestantes en zonas de peaje.
Mantenerse informado sobre el estado de las carreteras en tiempo real es vital para evitar quedar atrapado en congestionamientos, por lo que en este espacio te ofrecemos un reporte actualizado de lo que ocurre en las vías más transitadas del territorio nacional.
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy martes 17 de enero? Cierres y tráfico en autopistas de México
Tráfico en la autopista México-Querétaro
Toma previsiones: Autopista México-Querétaro, en el km 36, hay carga vehicular. Es a la altura de Cuautitlán Izcalli, con dirección a la CDMX.
⚠️#AlMomento.— C5 Estado de México (@C5Edomex) March 17, 2026
Se presenta carga vehicular en la 📍Autopista México-Querétaro km 36 en #CuautitlanIzcalli, con dirección a #CDMX. al menos 10 km son afectados por obras de trabajo👷🏼 en la zona.
Toma vías alternas para evitar el trafico.
Conduce con precaución.🚗
9️⃣-1️⃣-1️⃣ Este… pic.twitter.com/UwkMH1HdHm
Tráfico en la autopista cuernavaca-Acapulco
Toma previsiones: Carga vehicular en la autopista Cuernavaca - Acapulco, dirección Cuernavaca, del kilómetro 96 al 100. Maneja con precaución.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 17, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, dirección Cuernavaca. Registra carga vehicular del km 96 al 100, sin reporte de incidente. Maneja con precaución.
¿Qué pasa en la autopista México-Querétaro?
CAPUFE confirma cierres viales en la autopista México-Querétaro, concretamente en el km 163, dirección Querétaro.
Hay una reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 163, dirección Querétaro. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) March 17, 2026