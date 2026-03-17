tva (1).png

EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este martes 17 de marzo

¿Sales en carretera este martes 17 de marzo? Consulta las siguientes actualizaciones con los incidentes y reportes más importantes en las carreteras y autopistas de México.

EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy martes 17 de enero? Cierres y tráfico en autopistas de México
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy martes 17 de enero? Cierres y tráfico en autopistas de México | Foto: GN Carreteras

Escrito por: Carlos Alberto Pérez,Oscar Morales

La movilidad en las principales arterias del país enfrenta retos importantes este martes 17 de marzo. Desde las primeras horas del día, diversas autopistas y carreteras que conectan a la Ciudad de México con estados como Querétaro, Puebla y Morelos pueden registrar complicaciones que van desde accidentes viales hasta presencia de manifestantes en zonas de peaje.

Mantenerse informado sobre el estado de las carreteras en tiempo real es vital para evitar quedar atrapado en congestionamientos, por lo que en este espacio te ofrecemos un reporte actualizado de lo que ocurre en las vías más transitadas del territorio nacional.

EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy martes 17 de enero? Cierres y tráfico en autopistas de México

Tráfico en la autopista México-Querétaro

Toma previsiones: Autopista México-Querétaro, en el km 36, hay carga vehicular. Es a la altura de Cuautitlán Izcalli, con dirección a la CDMX.

Tráfico en la autopista cuernavaca-Acapulco

Toma previsiones: Carga vehicular en la autopista Cuernavaca - Acapulco, dirección Cuernavaca, del kilómetro 96 al 100. Maneja con precaución.

¿Qué pasa en la autopista México-Querétaro?

CAPUFE confirma cierres viales en la autopista México-Querétaro, concretamente en el km 163, dirección Querétaro.

Hay una reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular.

Tags relacionados
Carreteras en México

Notas