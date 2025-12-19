Grupo Salinas pide cuentas claras al SAT: Busca pagar lo justo y cerrar el conflicto

En respuesta directa a los comentarios realizados hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera , Grupo Salinas fijó su postura oficial: existe total voluntad para "cerrar este capítulo" de confrontación y pagar lo que legalmente corresponda, siempre y cuando exista certidumbre jurídica y transparencia en los cobros.

La empresa enfatizó que su objetivo no es mantener el conflicto, sino encontrar una solución definitiva dentro de un marco de legalidad claro, alejándose de interpretaciones arbitrarias.

"Nuestra voluntad para cumplir con las obligaciones fiscales que legalmente nos correspondan, siempre ha existido. No hemos buscado el conflicto, sino certidumbre jurídica", se lee en el posicionamiento.

En atención a lo expresado por la presidente hoy en la mañanera, considero importante precisar la postura de @gruposalinas.



Nuestro objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno; por nuestra parte siempre ha existido disposición para… — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 19, 2025

Grupo Salinas tiene disposición de pagar, pero pide desglose al SAT

Grupo Salinas subrayó que su compromiso con el fisco es comprobable, destacando que durante el periodo que abarca esta disputa han entregado a la Hacienda pública más de $285 mil millones de pesos.

"Nuestra voluntad para cumplir con las obligaciones fiscales que legalmente nos correspondan, siempre ha existido, y se demuestra con la entrega al fisco de más de $285 Mil Millones de pesos durante el periodo que abarca esta disputa", se menciona en el mensaje de Ricardo B. Salinas Pliego.

Grupo Salinas precisó que el desacuerdo actual no es una negativa total, sino una diferencia específica sobre las pérdidas fiscales de los periodos 2008 al 2013.

La empresa argumenta que el monto reclamado por la autoridad está inflado por recargos y actualizaciones que consideran injustos. Señalan que estos cobros extra derivan de:



Interpretaciones y actuaciones de la propia autoridad que orillaron al litigio. La prolongada duración de los tiempos del sistema judicial, ajena a la empresa.

Para destrabar el litigio de los $31 mil millones de pesos mencionados por el Gobierno, Grupo Salinas lanzó una propuesta de prudencia y transparencia: esperar a enero.

La condición para avanzar es que el SAT entregue por escrito y de manera detallada:



Los fundamentos legales de la cifra.

Un desglose transparente de los cálculos que sustentan dicho adeudo.

"Solo a partir de información clara, legal y verificable será posible alcanzar una solución justa y fortalecer el Estado de derecho que el país necesita", concluye el mensaje.