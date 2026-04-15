Viajar por Guanajuato: carreteras seguras, inversión y desarrollo en cada kilómetro

Guanajuato es uno de los estados mas turisticos del pais, recorrerlo por sus carreteras es toda una experiencia, es como ir en una alfombra de asfalto, así son los caminos de Guanajuato.

“Guanajuato cuenta con una de las mejores redes carreteras del país. Con el tema de la conservación año con año”, dijo Juan Pablo Pérez Beltrán, SRIO. Obra Pública de Guanajuato.

Son más de 2 mil 600 kilómetros de carreteras estatales, libres de peaje, vías por las que circula toda la industria que hay en Guanajuato, además de sus habitantes.

“Más de 930 millones de pesos de inversión en este año, oportunidad a cada una de las familias”, mencionó Juan Pablo Pérez Beltrán, SRIO. Obra Pública de Guanajuato.

Inversión que se traduce, afirman, en seguridad y empleo para millones de personas, pues son trayectos más seguros, se invierte menos tiempo en los traslados. Reduce el desgaste de los autos, e impulsa el turismo.

“Tenemos el 80 por ciento de las carreteras en buenas condiciones, genera el desarrollo económico del cual estamos hablando”, explicó Juan Pablo Pérez Beltrán, SRIO. Obra Pública de Guanajuato.