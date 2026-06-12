¡Pánico en Villahermosa! Vecinos despiertan entre humo y llamas por incendio en bodega de plásticos

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la madrugada de hoy viernes en Villahermosa Tabasco, luego de que un poderoso incendio consumiera una bodega donde almacenaban productos plásticos, ubicada en la colonia Casablanca.

El siniestro ocurrió sobre la calle Río Mezcalapa y género, momentos de pánico y tensión entre los habitantes de la zona, quienes despertaron alarmados al observar un enorme columna de humo y las llamas que envolvieron al inmueble. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

¿Cómo ocurrió el incendio en la colonia Casa Blanca de Villahermosa?

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio fue detectado y reportado por vecinos alrededor de las 2 de la madrugada, cuando los habitantes alertaron a las autoridades, debido al riesgo de que el fuego extendida hacia las viviendas cercanas.

Sin embargo, cuando personal de Protección Civil y Bomberos, arribado al lugar, aproximadamente una hora después, las llamas ya habían consumido prácticamente toda la bodega de plástcios. Los residentes señalaron que vivieron momentos de pánico e incertidumbre al desconocer si el fuego podría propagarse rápidamente por la zona habitacional.

#VIDEO | 🔥Se incendia bodega de plásticos en #Villahermosa:



Bomberos tardan más de 6 horas en controlar el siniestro https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/vCEjCitoBG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 12, 2026

Las labores para controlar el incendio se complicaron debido al tipo de material almacenado en el inmueble. Bomberos explicaron que los productos plásticos generan altas temperaturas y favorecen una combustión prolongada, lo que dificulta las tareas de enfriamiento y extinción total.

Hasta horas recientes, los equipos de emergencia seguían trabajando en el lugar para eliminar cualquier riesgo de reactivación de incendio. Conforme a estimaciones preliminares, el incendio ya fue controlado entre un 70 y 80%, aunque persistían algunos puntos calientes dentro de la estructura afectada.

Hasta el momento, las autoriades no han determinado oficialmente las causas del siniestro que se extendió debido a la acumulación de material altamente inflamable. Peritos y personal especializado realizarán las investigaciones correspondientes para determinar el origen del fuego.

Mientras tanto, este incidente vuelve a poner sobre la mesa, la importancia acerca de reforzar las medidas de seguridad en espacios en donde se almacenan materiales combustibles.