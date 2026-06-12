¿Tienes playera de México? Así puedes entrar GRATIS al Zoológico Guadalajara durante este fin de semana

La euforia por la victoria de la Selección Mexicana en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó a generar recompensas para los aficionados. El Zoológico Guadalajara anunció una promoción especial que permitirá entrar totalmente GRATIS.

La iniciativa fue lanzada para celebrar el triunfo de México sobre Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026, un resultado que desató festejos en diversas ciudades del país y que ahora también se refleja en una de las atracciones turísticas más importantes de Jalisco.

¿Quienes podrán entrar GRATIS al Zoológico Guadalajara?

De acuerdo con el anuncio oficial del recinto, la promoción estará disponible únicamente los días viernes 12 y sábado 13 de junio de 2026; los beneficios incluyen:



Entrada gratuita para niñas y niños en el Gudazoo



para niñas y niños en el Adultos pagando precio de niño: tarifa de 95 pesos.

Sin embargo, existe una condición indispensable para obtener el descuento.

¿Qué requisitos necesito para entrar GRATIS al Zoológico Guadalajara?

El Zoológico Guadalajara informó que aquellos que deseen aprovechar esta oferta deben eran acudir a la taquilla usando la playera oficial o jersey de la Selección Mexicana.

Las entradas deberán adquirirse directamente en las instalaciones del zoológico y no aplican para compras realizadas por otros medios: “Celebra el triunfo de México en tu zoológico Guadalajara”, público el recinto a través de sus redes sociales.

¿Qué incluye el paquete Guadazoo?

El paquete Guadazoo permite acceder varias de las atracciones más populares del parque, entre ellas se destacan:

Michilia (hogar del oso Negro y lobo gris mexicano)



Villa australiana con aviario interactivo



Herpetario



Selva Tropical



Rancho veterinario



Amazonia, Monkeyland



Ruta orangután



Área de capibara.

Exhibiciones de rinoceronte de la India, bisonte, lobo marino y otras especies. Además, los visitantes pueden conocer el Centro Integral de Medicina del Bienestar Animal (CIMBA), considerado uno de los hospitales veterinarios más modernos dentro de un zoológico en Mexico.

¿Dónde está y cuál es el horario del zoológico Guadalajara?

El Zoológico Guadalajara se encuentra cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos a visitantes; su horario habitual de operaciones es de 10 de la mañana hasta las 6 de de la tarde, de martes a domingo. La promoción llega en uno de los momentos de mayor entusiasmo para los aficionados mexicanos.