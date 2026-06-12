Atacan a balazos a hombre en Guadalajara; le dejaron varias heridas en el abdomen

Un hombre, de alrededor de 55 años fue atacado a tiros en la colonia Miravalle en guadalajara. La víctima fue trasladada a un hospital y presentaba varios impactos de bala.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Miguel Cabrera, al cruce con Artes Plásticas, dentro de la colonia Miravalle, en el municipio de Guadalajara. En este lugar se registró la agresión a tiros en contra de un hombre.

🔴#IMPORTANTE | Un ataque armado se registró en calles de la colonia Miravalle en Guadalajara; la víctima fue trasladada hasta un hospital en condición grave de salud.



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De las heridas que presentó, serían en el abdomen; elementos de la policía municipal aseguraron indicios; son al menos 9 los que se han asegurado. Ya fue notificada la Fiscalía del Estado, quien se hará cargo de la investigación correspondiente.

Volcadura por conductor en estado de ebriedad en Lagos de Oriente

Se reportó la volcadura un vehículo color rojo, donde un hombre, que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcoholefectos del alcohol, solo registró algunos golpes.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Obi y Sucre, dentro de la colonia Lagos de Oriente, esto perteneciente al municipio de Guadalajara. No solamente se registró esta volcadura, sino que también, antes de los hechos, habría impactado otros dos automóviles: una camioneta en color blanco y también otro vehículo en color oscuro.

🔴#IMPORTANTE | El conductor de un vehículo color rojo chocó tres automotores y quedó volcado sobre la calle Óbolo y Sucre en la Col. Lagos de Oriente en Guadalajara.



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Afortunadamente, el conductor del vehículo solo tuvo algunos golpes. El vehículo, quedó prácticamente en medio de la calle. Vecinos, alertados después de escuchar el fuerte estruendo, salieron de sus viviendas para ver qué era lo que pasaba y se encontraron con esta escena.

Choque y volcadura en la colonia Jardines de Guadalupe

Un choque y volcadura dejaron con lesiones a un joven de entre 30 y 35 años. presentó varias contusiones después de que aparentemente otro vehículo lo habría impactado en el cruce y volcó.

🔴#IMPORTANTE | Se registró la volcadura de un vehículo sobre Felipe Ángeles y Federación en la Col. Jardines de Guadalupe en Guadalajara.



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Al lugar llegaron paramédicos municipales atendiendo al joven lesionado. Los hechos ocurrieron sobre Felipe Ángeles y Federación, dentro de la colonia Jardines de Guadalupe, en el municipio de Guadalajara. El joven fue trasladado a un hospital para ser atendido. El posible causante habría escapado del lugar.