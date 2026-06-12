Todo lo que debes saber sobre los cierres de calles y las alternativas viales en Monterrey por el Suecia vs. Túnez

La fiebre mundialista llega a tierras regiomontanas este 14 de junio con el partido entre Suecia y Túnez en el Estadio Monterrey en esta primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para garantizar la seguridad y el flujo peatonal, el gobierno de Nuevo León implementará un estricto operativo de movilidad que afectará la circulación en Guadalupe y Monterrey, por lo que es vital planificar tus traslados con tiempo.

A continuación, te detallamos los horarios, las calles restringidas y las alternativas de transporte.

¿A qué hora y cuándo durará el cierre de calles?

El operativo vial comenzará a aplicarse desde las primeras horas del domingo 14 de junio, bajo el siguiente esquema:

Inicio: Los bloqueos y desvíos arrancarán 12 horas antes del silbatazo inicial.

Los bloqueos y desvíos arrancarán del silbatazo inicial. Durante el juego: Las vialidades permanecerán cerradas por completo.

Las vialidades permanecerán cerradas por completo. Conclusión: Las restricciones se levantarán tres horas después de que termine el partido.

Las restricciones se levantarán de que termine el partido. Transporte pesado: Queda estrictamente prohibida la circulación de vehículos de carga en el perímetro afectado durante todo el periodo del operativo.

Calles cerradas y zonas afectadas

Las modificaciones más severas se concentrarán en los alrededores del Estadio Monterrey y en los accesos a los sectores residenciales aledaños.

Avenidas principales con restricciones:

Avenida Exposición (Colonia La Hacienda).

(Colonia La Hacienda). Avenida Las Torres (Alameda de la Hacienda).

(Alameda de la Hacienda). Avenida Nuevo León (en el tramo que va de La Quinta a Tolteca).

(en el tramo que va de La Quinta a Tolteca). Avenida Pablo Livas (cierres parciales en los cruces con La Quinta y Tolteca).

Accesos controlados a colonias: Se restringirá el paso general a los sectores de La Hacienda, Alameda de la Hacienda, La Quinta y Tolteca.

Nota para vecinos: Los habitantes de estas colonias contarán con un código QR exclusivo para poder ingresar a sus domicilios sin inconvenientes durante el despliegue de seguridad.

Habrá operativo en Fundidora y el Centro de Monterrey

El plan de movilidad no se limita a la zona del estadio; las autoridades de Monterrey prevén alta concentración de visitantes en puntos turísticos clave, por lo que aplicarán las siguientes medidas complementarias:

Barrio Antiguo: Cierres de vialidades de forma escalonada.

Cierres de vialidades de forma escalonada. Parque Fundidora: Ajustes a la circulación, ampliación de zonas peatonales y la posible activación de carriles reversibles para agilizar el tráfico circundante.

¿Cómo llegar?

Dado que el acceso en auto particular estará sumamente limitado, el Comité Organizador local activó el programa Park & Ride, el cual ofrece opciones de solo estacionamiento, solo traslado, o un paquete combinado (estacionamiento + viaje redondo al estadio).

Para abordar estos autobuses o usar los cajones, será indispensable mostrar el boleto del partido en cualquiera de los siguientes nodos oficiales: