Todo lo que debes saber sobre los cierres de calles y las alternativas viales en Monterrey por el Suecia vs. Túnez
Este domingo 14 de junio se llevará a cabo el juego Suecia vs. Túnez por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Monterrey, te decimos qué calles estarán cerradas.
La fiebre mundialista llega a tierras regiomontanas este 14 de junio con el partido entre Suecia y Túnez en el Estadio Monterrey en esta primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para garantizar la seguridad y el flujo peatonal, el gobierno de Nuevo León implementará un estricto operativo de movilidad que afectará la circulación en Guadalupe y Monterrey, por lo que es vital planificar tus traslados con tiempo.
A continuación, te detallamos los horarios, las calles restringidas y las alternativas de transporte.
¿A qué hora y cuándo durará el cierre de calles?
El operativo vial comenzará a aplicarse desde las primeras horas del domingo 14 de junio, bajo el siguiente esquema:
- Inicio: Los bloqueos y desvíos arrancarán 12 horas antes del silbatazo inicial.
- Durante el juego: Las vialidades permanecerán cerradas por completo.
- Conclusión: Las restricciones se levantarán tres horas después de que termine el partido.
- Transporte pesado: Queda estrictamente prohibida la circulación de vehículos de carga en el perímetro afectado durante todo el periodo del operativo.
Calles cerradas y zonas afectadas
Las modificaciones más severas se concentrarán en los alrededores del Estadio Monterrey y en los accesos a los sectores residenciales aledaños.
Avenidas principales con restricciones:
- Avenida Exposición (Colonia La Hacienda).
- Avenida Las Torres (Alameda de la Hacienda).
- Avenida Nuevo León (en el tramo que va de La Quinta a Tolteca).
- Avenida Pablo Livas (cierres parciales en los cruces con La Quinta y Tolteca).
Accesos controlados a colonias: Se restringirá el paso general a los sectores de La Hacienda, Alameda de la Hacienda, La Quinta y Tolteca.
Nota para vecinos: Los habitantes de estas colonias contarán con un código QR exclusivo para poder ingresar a sus domicilios sin inconvenientes durante el despliegue de seguridad.
Habrá operativo en Fundidora y el Centro de Monterrey
El plan de movilidad no se limita a la zona del estadio; las autoridades de Monterrey prevén alta concentración de visitantes en puntos turísticos clave, por lo que aplicarán las siguientes medidas complementarias:
- Barrio Antiguo: Cierres de vialidades de forma escalonada.
- Parque Fundidora: Ajustes a la circulación, ampliación de zonas peatonales y la posible activación de carriles reversibles para agilizar el tráfico circundante.
¿Cómo llegar?
Dado que el acceso en auto particular estará sumamente limitado, el Comité Organizador local activó el programa Park & Ride, el cual ofrece opciones de solo estacionamiento, solo traslado, o un paquete combinado (estacionamiento + viaje redondo al estadio).
Para abordar estos autobuses o usar los cajones, será indispensable mostrar el boleto del partido en cualquiera de los siguientes nodos oficiales:
- Plaza Nativa
- Estacionamiento Ocampo 431
- Far West
- Pabellón Tec
- Zona Tec-E1
- Tec Milenio
- Esfera City Center
- Tec Estacionamiento Alumnos Norte