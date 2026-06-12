Sorprenden a alcalde morenista de Villanueva, Zacatecas, tomando alcohol en el Palacio Municipal (VIDEO)

El alcalde del municipio de Villanueva, Rogelio González Álvarez, militante del partido Morena, fue exhibido a través de un video difundido en redes sociales mientras consumía bebidas alcohólicas y escuchaba música a todo volumen en compañía de otros sujetos, presuntamente servidores públicos, dentro de las oficinas del Palacio Municipal.

En una entrevista a Verónica Trujillo, el dirigente estatal del PRD, Néstor Santacruz, destapó la cronología de lo ocurrido la noche del pasado 27 de mayo, alrededor de las 23:00 horas. Según el líder partidista, vecinos de la zona se percataron de que al interior del Cabildo, siendo el recinto oficial donde laboran los regidores y se toman las decisiones del pueblo, se escuchaba una banda, música y un ambiente de fiesta, violando flagrantemente la legislación de escudos y símbolos nacionales, así como los reglamentos del inmueble.

De la fiesta a la agresión: Así fue la presunta privación de la libertad

Ante las quejas ciudadanas, el regidor Carlos Torres, acompañado por otra regidora, acudió al Palacio Municipal para verificar la situación y comenzó a grabar con su teléfono celular el polémico festejo.

Denuncias formales revelan que la noche en que el edil de Morena fue sorprendido consumiendo bebidas alcohólicas dentro de la presidencia municipal, sus acompañantes presuntamente privaron de la libertad a los regidores de oposición que intentaron documentar los hechos, lo que ha derivado en denuncias penales, órdenes de protección y un proceso inminente para suspenderlo del cargo.

Exhiben al alcalde morenista consumiendo alcohol dentro del Palacio Municipal



Se trata de Rogelio González Álvarez, presidente municipal de Villanueva, Zacatecas



Tras su difusión, el edil acusó “guerra sucia”



📹 @JOSEANGELMART18 pic.twitter.com/6qlhdHbHdb — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 12, 2026

"El regidor le preguntó al presidente de manera educada y correcta qué estaba pasando, por qué había una nueva fiesta y por qué había alcohol al interior del recinto", relató Néstor Santacruz. Sin embargo, la reacción del alcalde y de su comitiva tornó la situación peligrosa. Al percatarse de que estaban siendo filmados, los acompañantes de Rogelio González encerraron e incomunicaron a los ediles, impidiéndoles la salida.

Rogelio González Álvarez tiene prohibido acercarse al Ayuntamiento

El PRD confirmó que ya se han presentado dos denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, sumando un total de cuatro carpetas promovidas por los regidores afectados. Como consecuencia inmediata, las autoridades judiciales emitieron medidas de protección y órdenes de restricción a favor de las víctimas.

Debido a estas medidas cautelares, el alcalde Rogelio González Álvarez tiene estrictamente prohibido acercarse a las instalaciones del Ayuntamiento para garantizar la seguridad de los regidores, quienes sí deben acudir de manera ordinaria a cumplir con sus labores en el Cabildo.