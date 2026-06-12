Denuncian brutal abuso policial contra una madre en Cholula; Así la sometieron frente a sus hijos pequeños (VIDEO)

Una ola de indignación se ha desatado en Puebla tras la difusión de un caso de presunto abuso policial en el municipio de San Andrés Cholula. Testigos del incidente y familiares denunciaron que al menos cinco elementos de la Policía Montada sometieron con violencia a una mujer en las inmediaciones del Parque Intermunicipal, un hecho que ocurrió en presencia de sus dos pequeños hijos, quienes sufrieron jaloneos e intimidaciones por parte de los uniformados.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula emitió un comunicado oficial para dar su versión de los hechos, asegurando que la detención se derivó de una persecución automovilística y que la conductora se encontraba en un estado severo de ebriedad.

Gritos, horror y jaloneos: La denuncia ciudadana

De acuerdo con los reportes e información difundida por los afectados, el violento suceso se registró específicamente en la esquina de la calle 14 Oriente y la 3 Norte. En ese punto, los agentes de la corporación municipal sometieron por la fuerza a la madre de familia.

Los dos menores de edad observaron con horror la escena y, entre gritos y lágrimas, pedían desesperadamente a los oficiales que soltaran a su madre. Mientras la mujer era sometida en el suelo, los niños intentaron auxiliarla y comenzaron a grabar la actuación de los policías con sus teléfonos celulares.

Denuncian abuso policial en Puebla



La policía montada de San Andrés, Cholula, sometió así a una mujer en presencia de sus hijos menores de edad



Ocurrió en el Parque Intermunicipal



📹 @ApartadoMex pic.twitter.com/hR0CKqx32p — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 12, 2026

La denuncia ciudadana señala que la agresión no se limitó a la conductora: los policías municipales también jalonearon a los niños e intentaron intimidarlos para obligarlos a dejar de documentar los hechos. La situación escaló a tal grado que la hija menor, de no más de 12 años y quien registraba el arresto en video, tuvo que ser atendida de emergencia por paramédicos a bordo de una ambulancia debido a un fuerte dolor físico derivado de los jaloneos sufridos a manos de los elementos policiacos.

Persecución, choque y tercer grado de intoxicación: La versión oficial

Ante la gravedad de las acusaciones y la rápida viralización del caso, la SSPPC fijó una postura institucional para justificar el operativo. Según el reporte de la autoridad, elementos de la Policía Municipal detectaron inicialmente una camioneta que ingresó a una zona restringida, ubicada en la 5 Norte por la calle 14 Poniente, motivo por el cual se le marcó el alto.

El Ayuntamiento afirma que la conductora hizo caso omiso a los comandos verbales y emprendió la huida a alta velocidad, poniendo en riesgo la integridad de las personas que paseaban por el área recreativa, así como del propio personal operativo. La persecución concluyó cuando la automovilista intentó salir por la calle 10 Poniente e impactó su unidad de frente contra unos maceteros.