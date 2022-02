Guanajuato, cuarto lugar en llamadas por violencia contra mujeres

Continúa creciendo el número de llamadas al 911 por violencia contra mujeres en el estado de Guanajuato, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a diciembre del 2021, hubo 56 mil 821 solicitudes de auxilio.

Abogados comentan que uno de los pasos para frenar la violencia intrafamiliar es denunciar a los agresores, quienes pueden ser merecedores de sanciones que van desde recibir atención terapéutica o abandonar el domicilio.

Sin embargo, el Código Penal de Guanajuato en su Artículo 153 menciona que la pena dependerá del agravio hacia la víctima; la mínima puede ir de dos años, la máxima es de 60 años de prisión en caso de tratarse de un feminicidio.

El abogado Jorge Portillo explicó cuáles podrían ser las consecuencias si se realiza una denuncia:

“Les van a pedir que nos acerquen a la persona, inclusive, bien importante, cuando es una persona que cohabite el domicilio no necesariamente que sea esposo o pareja y les van a hacer que salgan no importa que la persona sea dueña legalmente... Si la persona no se quisiera ir, al procedimiento estamos hablando de penas que puede ser superiores a los dos años depende de la gravedad del asunto”, indicó.

Psicólogos explican que estos hechos de violencia pueden evitarse, en ocasiones, por no alzar la voz a tiempo, las víctimas pueden llegar a escenarios en donde ya no hay retorno.

“El tema de estar con desesperación, con intolerancia hace que detonen muchas de las cuestiones que ya estaban ahí debajo y entonces se manifiestan con gritos con insultos con, incluso, golpes y esta parte va exacerbando esa violencia”, explica la socióloga Adriana Alcaraz.

Guanajuato ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en llamadas por violencia contra las mujeres , así lo reflejan las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sentencian a 157 años de cárcel a policías en Guanajuato

Por otro lado, dos expolicías del municipio de Celaya, Guanajuato fueron sentenciados a 157 años de cárcel por intento de homicidio en contra de policías estatales.





La Fiscalía de Guanajuato los relaciona con el crimen organizado, pues en febrero de 2020, Karla de 25 años y Óscar de 28, junto con otros criminales, atacaron a balazos a un grupo de agentes sobre una carretera e hirieron a dos de ellos.

Pese a la sentencia, solo van a pasar 60 años en prisión, ya que el código penal del estado así lo establece como pena máxima.

Argelia Castel, Fuerza Informativa Azteca (FIA).