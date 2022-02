Madre cambia tacos por útiles escolares para su hija en Tamaulipas

Altamira, Tamaulipas.- Yesenia Flores subió a su perfil de redes sociales la publicación donde ofrece vender o cambiar tacos por útiles escolares en Altamira, Tamaulipas. Todo sería para su hija de seis años quien padece autismo.

La mujer señala en su publicación que acudió a vender pero no había llegado ningún cliente. El dinero lo ocuparía para comprar los útiles escolares para su hija, así como la mochila, careta y gel antibacterial. Así que ofreció vender o cambiar los tacos de huevo verde, chicharrón de cachete, deshebrada, carne con papa y frijol por los artículos que necesitaba su hija para el regreso a clases.

Además de dar la dirección de donde se encontraba su puesto, la mujer también posteó su número de telefóno por si alguien quiere brindarle apoyo.

Yesenia relata que al anunciarse el regreso a clases presenciales entró en el dilema de surtir las listas de las dos instituciones donde acude su hija o surtir su puesto.

Ya que no le alcanzaba para comprar todo optó por la segunda, pero los clientes no llegaron como ella esperaba. “Es qué hora estoy vendiendo taquitos pero ahorita no hay venta y más que nada yo invertí para sacar para los utilices de mi hija, yo lo que ponía es que si alguien anda trabajando y tiene algún útil que me pueda dar a cambio de mis tacos, no estoy pidiendo regalos todos es esfuerzo, yo simplemente estoy cambiando mi trabajo por comida”

La publicación rápidamente se hizo viral y no tardó quien llegara con crayolas, cuadernos, cartulina y otros útiles.

Rosa Hernández, habitante del municipio, declaró “Que necesitaba el apoyo por los útiles escolares y por eso le doy la pequeña ayuda de todo corazón, la verdad que de corazón y con el ánimo de que ella junte todo lo que necesite ¿y es que los útiles están caros? Así es estamos conscientes, que bueno que se hiciera la cadena para que se logre completar”

Yesenia coloca todos los días su puesto sobre la banqueta y agradece el apoyo de los habitantes que les han dado su apoyo.