VIDEOS: Auto cae 5 pisos de estacionamiento en pleno centro comercial de Guatemala

Centro comercial Miraflores: No nos hacemos responsables por daños y perjuicios ocasionados a su vehículo, usted se estacióna por su cuenta y riesgo.

El del carro: No me hago responsable por daños y perjuicios ocasionados a su edificio, usted me da parqueo por su cuenta y riesgo. pic.twitter.com/yQ2OLlvH3u