“Angelus”, el sistema que busca a desaparecidos de Guerra Sucia

Cientos de cajas de documentos son literalmente desempolvados, rescatados y convertidos en bites de información organizada, seleccionada y analizada con el sistema “Angelus” para dar luz sobre los desaparecidos durante uno de los periodos más oscuros de la historia moderna de México, la conocida Guerra Sucia, que ocurrió entre 1965 y 1982.

Este sistema de cómputo “Angelus” fue ideado y operado por un equipo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) para organizar la información que orienten sobre el paradero de cientos de desaparecidos.

"Es un sistema que organizará los documentos, que nos permitirá extraer de los documentos la información crucial de lo que estamos buscando, ¿Quién fue detenido? ¿Dónde? ¿Quién fue llevado a dónde?, ¿Quién fue visto por tal sobreviviente? ¿En qué lugar? ¿Cuando? Esos datos que estamos buscando extraerlos como una gran red, como un grafo de conocimiento, que pudiese ser consultado, explicó Javier Yankelevich director de Operaciones de Búsqueda de la CNB.

El sistema “Angelus” se alimenta de todo tipo de información como reportes de periódicos, bitácoras del Ejército, agencias de seguridad, incluso la CIA.

También se alimenta de las entrevistas con víctimas y testigos de actos violentos durante la Guerra Sucia y a través de algoritmos calibrados por expertos se cruza la información para hallar coincidencias y dar con el paradero de las personas desaparecidas para conocer si continúan con vida.

Sistema “Angelus” ayudaría en tema de desaparecidos en México

Expertos consideran que el sistema “Angelus” sería vital para la búsqueda de desaparecidos en México, en donde el propio Estado reconoce que hay 110 mil personas en esa situación y que entre el 94 y 99% de los casos reina la impunidad.

“Somos el segundo país de las Américas con mayor impunidad después de Haití y lo que nos deberíamos de seguir preguntándonos es qué tenemos que cambiar en el sistema de justicia para que esto cambie radicalmente. Una vía para impulsar el acercamiento a la justicia es saber dónde están y qué les pasó a todas las personas que están desaparecidas”, comentó Karla Quintana, Presidenta de la CNB.

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La propia Comisión contempla emitir una nueva versión del sistema.

"Es una herramienta de sistematización que nos permite avanzar, que no haya retroceso, que lo que se organiza ahí de algún modo queda ahí para los que vengan después de nosotros”, expresó Javier Yankelevich.

La Comisión permanece abierta a recibir información relacionada sobre la Guerra Sucia e invita a la ciudadanía a participar en este esfuerzo por dar con el paradero de los desaparecidos.

La forma de acercarse es a través del Buzón del Registro Nacional de Personas Desaparecidas: buzonrnpdno.segob.gob.mx.