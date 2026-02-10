Gusano Barrenador y mercado ilegal: Chiapas, la puerta que amenaza al ganado mexicano

México enfrenta una emergencia sanitaria que avanza sin contención efectiva: la presencia del Gusano Barrenador , una plaga que ya impacta de manera directa al ganado nacional y que tiene en Chiapas su principal punto de entrada.

El costo económico estimado supera los 15 mil millones de pesos , pero el problema va más allá de las cifras; la frontera sur continúa siendo una puerta abierta para el ingreso de ganado ilegal , sin controles sanitarios ni trazabilidad, en un contexto donde la vigilancia institucional se ha debilitado.

Gusano Barrenador: la plaga que ingresa por Chiapas y pone en riesgo al ganado nacional

Ganaderos han documentado durante años el cruce irregular de ganado desde Guatemala hacia Chiapas , principalmente por el río Suchiate. Se trata de animales cuyo origen es desconocido y que, en su mayoría, carecen de registros oficiales o certificados sanitarios.

Este flujo constante se ha convertido en la ruta del mercado ilegal, facilitando la propagación del Gusano Barrenador y elevando el riesgo sanitario para todo el país.

Alerta ganadera...



Mientras el “gusano barrenador” amenaza la producción mexicana, cada año cruzan ilegalmente 600 mil cabezas de ganado por Chiapas, sin certificados sanitarios, afectando a productores y al bolsillo del país.



Ganado ilegal cruza la frontera sur sin control sanitario y agrava la emergencia sanitaria

Juan Alberto Monreal Molina, ganadero de Sonora, describe la magnitud del problema: “Hasta en eso, la mañoseada usa tecnologías y todo, ya no nada más pangas, tienen hasta barcos bien armados, mejores que las jaulas con las que nos manejamos aquí".

El impacto no es solo sanitario, también económico. El ganado que ingresa por Chiapas compite de manera desleal con la producción nacional, al no cumplir con los estándares exigidos en México.

“Nos ha pegado muy duro porque en lo sanitario es ganado muy inferior a los sanitarios que tenemos, al estatus que tenemos en México y obviamente más en Sonora, pero sí nos ha pegado muy fuerte, puesto que este ganado es sucio y viene siendo comercialmente una competencia desleal”, añadió Monreal.

Chiapas, el punto crítico donde la falta de vigilancia acelera la propagación del Gusano Barrenador

Las fallas estructurales en la vigilancia son señaladas por especialistas. Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, advierte:

“Estas áreas olvidadas de la administración pública o SAGARPA necesitan no sólo más personal, sino también las atribuciones policiales para hacer esas inspecciones, quien sí tiene muchos puestos de revisión y completa cobertura de la frontera sur es el crimen organizado”, explicó.

Aunque se trata de una actividad ilegal, organizaciones ganaderas estiman que cerca de 600 mil cabezas de ganado cruzan cada año por la frontera sur, principalmente por Chiapas, para mezclarse posteriormente con el ganado mexicano, amplificando el riesgo del Gusano Barrenador.

Ruben Silva, pequeño ganadero, resume el impacto directo en el sector: “Estamos dejando de ganar los productores cerca del 50 por ciento, pues mientras no se cierre la frontera sur o cambien a todos los que están en el sur porque es una mafia, no se va a poder hacer nada”.

El escenario actual es resultado de decisiones tomadas en el sexenio anterior, cuando se redujeron presupuestos y controles sanitarios en la frontera. Justo por ese vacío institucional ingresó el Gusano Barrenador, que hoy mantiene en alerta al sector pecuario.

Ante ello, productores insisten en una medida clara: cerrar la frontera sur y reforzar las revisiones, como lo hizo Estados Unidos, antes de que el ganado nacional pague un costo irreversible.