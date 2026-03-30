¡Alerta en Hidalgo! Detectan diez casos de gusano barrenador en perros

El estado de Hidalgo enfrenta una alerta sanitaria tras la detección de casos de gusano barrenador en animales domésticos. De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se han registrado diez casos acumulados en caninos, de los cuales cinco permanecen activos en distintos municipios.

Las autoridades detallaron que los casos activos se concentran en San Bartolo Tutotepec, Pacula, Santiago Tulantepec y Tenango de Doria, zonas donde ya se han encendido las alertas para evitar la propagación de esta infestación que, aunque comúnmente se asocia al ganado, también puede afectar a perros y gatos, especialmente aquellos en situación de abandono.

Gusano barrenador también afecta a mascotas

La titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Vanessa Escalante Arroyo, advirtió que el gusano barrenador no es exclusivo del sector pecuario, sino que puede presentarse en animales domésticos, lo que incrementa el riesgo en comunidades donde hay fauna callejera.

En este contexto, hizo un llamado a la población para mantener vigilancia constante sobre sus mascotas, principalmente en caso de heridas abiertas, ya que estas pueden convertirse en puerta de entrada para la infestación.

Pese a la preocupación, la funcionaria aclaró que no existe riesgo para la población humana en la entidad, descartando afectaciones directas en personas.

Más de 150 casos acumulados en el estado

Más allá de los casos en perros, el panorama general en Hidalgo refleja una mayor incidencia. Al corte del 26 de marzo, se contabilizan 156 casos acumulados de gusano barrenador en la entidad, con 69 activos.

Entre los municipios con mayor número de casos destacan San Bartolo Tutotepec con 18; Tepehuacán de Guerrero y Tlanchinol con 13 cada uno; Huautla con 11 y Huehuetla con 10. También se reportan cifras relevantes en Chapulhuacán, Lolotla y Tenango, con ocho casos cada uno.

Otros municipios con incidencia incluyen Tianguistengo, Huejutla, La Misión, Molango, Atlapexco, Pisaflores, San Felipe Orizatlán, Huazalingo, Tlahuiltepa y Xochicoatlán, entre otros, lo que evidencia una distribución amplia del problema en el estado.

Llamado urgente a productores y dueños de mascotas

Ante este escenario, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Hidalgo (Saderh) urgió a productores pecuarios a revisar constantemente a sus animales, con el objetivo de detectar de forma oportuna cualquier herida o signo de gusanera.

Las autoridades advirtieron que una lesión sin atención puede agravarse rápidamente, comprometiendo la salud del animal e incluso poniendo en riesgo el patrimonio de las familias que dependen del ganado.

Asimismo, se enfatizó que el Senasica no aplica cuarentenas ni ordena el sacrificio de animales por sospecha de esta plaga, por lo que se exhorta a no tomar decisiones precipitadas. En la mayoría de los casos, aseguraron, los animales pueden recuperarse con atención veterinaria oportuna.

Finalmente, se informó que se instalará un comité en coordinación con autoridades estatales, ganaderos, veterinarios y sistemas DIF municipales, con el objetivo de contener la propagación y reforzar las acciones de prevención en todo Hidalgo.