Salen a vender camionetas y no regresan; buscan a tres hombres desaparecidos en Tulancingo, Hidalgo

Tres hombres originarios de Santiago Tulantepec desaparecieron luego de salir a vender unas camionetas en la región de Tulancingo, Hidalgo, un caso que ha generado preocupación entre familiares y autoridades.

Se trata de:



Luis Ángel Tapia Flores

Luis Enrique Tapia Hernández (padre e hijo)

(padre e hijo) Edgar Miguel Hernández Méndez

De acuerdo con la información disponible, los tres viajaron para concretar la venta de tres camionetas en la comunidad de Medias Tierras. Sin embargo, desde las 5 de la tarde del pasado 17 de marzo no se sabe nada de ellos.

Fichas de búsqueda de hombres desaparecidos en Tulancingo, Hidalgo tras salir a vender camionetas|PGEH

Última ubicación: la “Y” de Tulancingo

El último rastro de los hombres desaparecidos, apunta a un punto conocido como la “Y” en Tulancingo. Ahí, después de las 17:00 horas, fue vista por última vez una de las camionetas en las que viajaban. A partir de ese momento, se perdió toda comunicación con ellos.

Autoridades iniciaron un operativo de búsqueda tras la denuncia. La policía estatal logró ubicar dos de las tres camionetas en la misma zona de la “Y”. Sin embargo los tres hombres no estaban en el lugar y la tercera unidad sigue desaparecida, se trata de una camioneta GMC negra. Hasta ahora, no hay pistas claras sobre su paradero.

Familiares piden ayuda urgente para encontrar a los tres hombres desaparecidos en Tulancingo

Ante la falta de información, familiares y amigos han comenzado a difundir el caso en redes sociales. Pidieron a la población que, si alguien ha visto la camioneta GMC negra o tiene información sobre los tres hombres, lo reporte de inmediato a las autoridades.

Jessica Anai Hidalgo, pidió ayuda para localizar a su esposo, se trata de Edgar Miguel Hernández Méndez, publicando fotos y videos del momento en el que salieron con las camionetas para venderlas.

Las fichas de búsqueda ya fueron publicadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, al igual que la alerta Amber por Luis Enrique Tapia quien tiene 17 años. Además, se abrió una carpeta de investigación.

Mientras tanto, el caso sigue en desarrollo y la incertidumbre crece entre los familiares, quienes temen por la integridad de los tres hombres, que se suman a la larga lista de desaparecidos a nivel nacional, donde ya suman 132,263 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.

