Gusano barrenador golpea al campo mexicano: Pérdidas millonarias, incertidumbre y alerta sanitaria

La presencia del gusano barrenador en México mantiene en alerta al sector ganadero y a las autoridades sanitarias, a más de un año del cierre de la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos. Lejos de mejorar, el panorama continúa marcado por pérdidas económicas, incertidumbre comercial y afectaciones directas a miles de familias que dependen de esta actividad.

Gusano barrenador: La plaga que mantiene en jaque al ganado y a la salud humana en México

El gusano barrenador es una plaga que ingresó al país desde Centroamérica y que se propaga con rapidez al depositar larvas en heridas abiertas de animales de sangre caliente.

Una vez dentro, las larvas se alimentan del tejido vivo, provocando infecciones severas que, de no tratarse a tiempo, pueden causar la muerte del animal. Especialistas advierten que no se trata únicamente de un problema pecuario, ya que también representa un riesgo para la salud humana.

Gusano barrenador mantiene la incertidumbre en el campo...



La presencia de esta plaga en #México persiste tras más de un año y un mes, lo que ha cerrado las posibilidades de que el panorama con Estados Unidos mejore.



Estados más afectados y por qué el brote del gusano barrenador sigue activo en el sur del país

De acuerdo con reportes sanitarios, en México se han registrado más de 11 mil casos en animales y más de 100 contagios en personas, lo que ha obligado a reforzar medidas de vigilancia y atención médica. Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo concentran la mayor cantidad de reportes, convirtiéndose en las zonas más afectadas por la plaga.

Ante la falta de una erradicación inmediata, ganaderos de distintas regiones han optado por organizarse y compartir información práctica a través de redes sociales y asociaciones locales.

El objetivo es detectar a tiempo los casos, aplicar tratamientos preventivos y reducir el impacto en el ganado mientras se implementan estrategias de control más amplias.

El problema no es exclusivo de México. Países como Cuba, Haití, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala también reportan brotes activos, lo que ha complicado los esfuerzos regionales para contener la plaga y ha incrementado la vigilancia sanitaria en el comercio internacional.

Mientras continúan las labores de control, el gusano barrenador sigue afectando la economía ganadera, la sanidad animal y la estabilidad de comunidades enteras, en un contexto donde la reapertura del mercado estadounidense aún no tiene una fecha clara y la plaga permanece activa en amplias zonas del país.