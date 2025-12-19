El gusano barrenador: la plaga que enfermó a México

Una componenda criminal permitió el ingreso y tráfico de ganado infectado con gusano barrenador , una plaga que hoy no solo golpea a la ganadería mexicana , sino que ya provocó una crisis de salud en humanos, con decenas de personas afectadas y un subregistro que podría ser mucho mayor.

El gusano barrenador parece inofensivo a simple vista, pero cuando la mosca deposita sus larvas en una herida abierta, comienza a devorar tejido vivo, provocando infecciones graves, dolor intenso y, en casos extremos, la muerte.

El gusano barrenador también ataca a humanos

Doña Siria Hernández, habitante de Acacoyagua, es uno de los casos que evidencia el riesgo. Una caída le dejó una herida en la cabeza; días después, la infestación comenzó.

“Se hizo la mosca en mi cabeza, en mi herida… a los tres días ya me empezó a comer la cabeza. Me picaba y me picaba”, relató.

Su esposo, Gilberto, recuerda cómo la herida no sanaba y comenzó a supurar sangre, hasta que notaron la presencia de gusanos.

“Ahí depositó la mosca, y le empezó a comer y a comer la cabeza… ahí fue cuando me di cuenta que ya tenía gusanos”.

Siria tuvo que ser trasladada a Tapachula, donde finalmente recibió atención médica especializada.

Chiapas, la zona más infestada del país por gusano barrenador

Las comunidades rurales del sur viven en una zona de alto riesgo, sin información clara y rodeadas de ganado infectado. De acuerdo con datos oficiales del Senasica , 54 personas han enfermado de miasis desde junio, y 47 de esos casos se concentran en Chiapas, la entidad con mayor número de infestaciones humanas.

Ganaderos de la región reconocen que el problema no se limita a los animales.

“Aquí en Mapastepec hay casos también en humanos… cualquier herida es un riesgo si no hay higiene”, advirtió Efraín Ovando, productor local.

Gusano barrenador: Un peligro mortal para personas con enfermedades crónicas

El riesgo aumenta en personas con padecimientos como diabetes. Francisco Javier narró cómo su hermano murió tras una infestación en la espalda que nunca fue atendida.

“Ya estaba agusanado, dejó de comer, se fue poniendo delgado…”

Casos como este no siempre llegan a los hospitales, por miedo al estigma y al señalamiento dentro de las comunidades.

Opacidad oficial y silencio sanitario sobre el gusano barrenador

Habitantes y productores coinciden en que hay más casos de los que se reconocen oficialmente, pero pocos se denuncian ante autoridades médicas. La falta de información clara y la opacidad institucional alimentan la incertidumbre sobre el avance real de la plaga en México.

Mientras tanto, el gusano barrenador sigue avanzando, afectando animales y personas, en una crisis que comenzó con el tráfico ilegal de ganado y hoy amenaza con salirse de control.