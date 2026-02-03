Gustavo Petro sostiene reunión con Donald Trump; ¿de qué hablaron?

Gustavo Petro, presidente de Colombia, viajó a Estados Unidos para sostener una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, después de meses de haber tenido conflictos por la posición del mandatario estadounidense al combate al narcotráfico y la captura de Nicolás Maduro.

¿De qué hablaron Petro y Trump en su reunión de hoy?

El líder colombiano acudió a Washington D. C. este martes 3 de febrero de 2026, acompañado de su familia. Petro compartió una foto con ellas antes de ingresar a su reunión con su homólogo de la Unión Americana.

Hoy inicio mi agenda en Washington como Jefe de Estado, dispuesto a seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios.



“Hoy inicio mi agenda en Washington como Jefe de Estado, dispuesto a seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios”, escribió Petro en su cuenta de la red social X.

Fotos de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

Más tarde, la presidencia de Colombia divulgó imágenes del mandatario del país sudamericano estrechando la mano de Trump en un pasillo de la residencia presidencial estadounidense. Mientras que la Casa Blanca compartió una foto de la reunión entre ambos mandatarios al interior, rodeados de sus respectivos colaboradores.

Así fue la reunión entre Petro y Trump.|Presidencia de Colombia vía Reuters.

Los desencuentros entre Petro y Trump

En octubre de 2025, Trump calificó a Petro de “líder del narcotráfico” y en enero propuso una acción militar contra Colombia, al que ha acusado de no controlar el tráfico de narcóticos.

Petro, por su parte, ha criticado duramente a Trump. Ha afirmado que los ataques de las fuerzas armadas estadounidenses contra lanchas presuntamente usadas por el narco constituyen crímenes de guerra y calificó de “secuestro” la operación estadounidense del mes pasado que derrocó al dictador venezolano Nicolás Maduro.