De la discusión a la detención: asesinan a exsíndica de Tapilula, Chiapas; su nuera fue arrestada

La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó el asesinato de una exsíndica en Tapilula, tras una discusión familiar ocurrida dentro de su domicilio. La presunta responsable del homicidio sería su nuera, que fue detenida y quedó a disposición del Ministerio Público.

Detienen a la presunta responsable del homicidio de exsíndica de Tapilula, Chiapas

La víctima fue identificada como Epifanía 'N', exsíndica de Tapilula, quien fue hallada sin vida con heridas producidas por arma de fuego. Tras el reporte, autoridades de seguridad de Chiapas acordonaron la vivienda y activaron el protocolo de investigación por homicidio.

La Fiscalía General del Estado informó que la detenida es Shamilee 'N', nuera de la víctima. De acuerdo con las indagatorias preliminares, el ataque ocurrió luego de una discusión familiar.

Tras ser alertados y arribar al domicilio del ataque, durante la investigación se aseguró un arma de fuego.

Con esta acción, autoridades estatales señalaron que el caso quedó esclarecido en su fase inicial; por su parte, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes, mientras continúan las diligencias legales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡HASTA LA COCINA! COLECTIVO SE ESTAMPA CONTRA UNA CASA EN TUXTLA, CHIAPAS; 2 MENORES HERIDOS

¿Quién era Epifanía 'N', exsíndica de Tapilula asesinada por su nuera?

Epifanía 'N' se desempeñó como exsíndica municipal de Tapilula, Chiapas, durante el periodo 2021–2024. Su trayectoria como funcionaria fue conocida en el municipio, donde mantuvo participación activa en asuntos del cabildo.

Autoridades reiteraron que el asesinato de la exsíndica fue un entorno ligado a su familia, sin que hasta el momento se reporten indicios de participación de terceros distintos a la persona detenida.

Antecedente: denuncia por violencia política

En 2022, la exsíndica de Tapilula, Chiapas, acudió al Congreso del Estado para denunciar violencia política en razón de género durante el ejercicio de su cargo. Aquellas denuncias derivaron en sanciones administrativas contra el entonces presidente municipal, según registros oficiales.

Ese antecedente fue integrado a la carpeta como contexto, sin que las autoridades lo vinculen de manera directa con el hecho en el que asesinan a la exsíndica.

La Fiscalía precisó que el móvil preliminar se mantiene como una discusión familiar.