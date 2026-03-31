¡Multas de más de 280 mil pesos! Así funcionará la Ley Seca en CDMX por la celebración de Semana Santa en Iztapalapa

Iztapalapa se prepara para uno de los momentos más intensos del año: la celebración de la Semana Santa. Y con ello, también llegan medidas estrictas. La alcaldía anunció la aplicación de Ley Seca en diversas zonas de la demarcación, una decisión que busca evitar incidentes y mantener el orden durante días de alta concentración de personas.

Ley Seca en Iztapalapa: fechas y zonas clave

La restricción aplicará específicamente el jueves 2 y viernes 3 de abril de 2026, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas. Durante ese periodo, quedará prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en los ocho barrios tradicionales y otras comunidades donde se desarrollan las actividades religiosas y culturales.

Estas fechas no son cualquier cosa. Se trata de los días más concurridos de la Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, una de las más emblemáticas del país, que cada año reúne a miles de visitantes, tanto locales como turistas. Calles llenas, procesiones, actores y fieles conviviendo en espacios reducidos hacen indispensable reforzar las medidas de seguridad.

Multas, arrestos y clausuras: lo que te puede pasar si no cumples con la Ley Seca

Las autoridades fueron claras: quien no respete la Ley Seca enfrentará consecuencias importantes.

Para quienes consuman alcohol en la vía pública, las sanciones van de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, multas que oscilan entre 2,375 y 3,394 pesos. En caso de no pagar, también se contempla arresto administrativo de hasta 36 horas o trabajo comunitario.

Pero el golpe más fuerte será para los establecimientos que ignoren la prohibición. Las multas pueden ir desde 351 hasta 2,500 veces la UMA, lo que se traduce en cifras que superan los 280 mil pesos. Además, los negocios podrían ser clausurados temporalmente, afectando directamente su operación.

"Establecimientos mercantiles (venta): Multas que pueden ir desde 351 a 2,500 veces la UMA, lo que equivale aproximadamente a $39,712 a más de $282,000 pesos. Además de la clausura temporal del negocio", escribieron.

