¿Qué está pasando en Haití? Esto sabemos ante la ola de violencia

La ola de violencia que se vive en Haití orilló a que Ariel Henry presentara su renuncia como ministro de ese país este lunes 11 de marzo. Su administración concluyó con un mensaje publicado desde su cuenta de X del entonces funcionario.

“Quiero agradecer al pueblo haitiano por exigir lo que es bueno. Quiero agradecer a todos en el equipo de gobierno. Han servido con integridad, sabiduría y honor. ¡Dios bendiga a Haití!”

Ex policía amenazó a Ariel Henry antes de renunciar

Haití es el país más pobre de América, y desde hace meses está sumido en una espiral de violencia a manos de pandillas. Previo a la renuncia del funcionario, el pasado 5 de marzo, el ex policía y ahora líder pandillero Jimmy “Barbecue” Chérizier amenazó a Ariel Henry.



“Si Ariel Henry no renuncia, el país sufrirá genocidio. Si Ariel Henry no renuncia, si la comunidad internacional continúa apoyando a Ariel Henry, nos llevarán directamente a una guerra civil que terminará en genocidio”, expresó “Barbecue” Chérizier.

Ante la ola de violencia, los desplazados deben buscar refugio y la ayuda humanitaria que llega es entregada a cuentagotas. En Haití, la capital está colapsada por los ataques de las pandillas.

Violencia rebasa a la policía e incendian instalaciones



El pasado fin de semana incendiaron estaciones de policía y otros edificios públicos. Los habitantes cuentan cómo sobreviven ante la escalada de violencia.

“La situación en el país es crítica. La gente ya no puede dedicarse a sus negocios. Nuestros niños ya no pueden ir a la escuela. Los comerciantes no pueden ir al mercado. Nadie puede moverse por el país”, manifestó Marckenson, un ciudadano desplazado en Haití.





Millones de haitianos están atrapados, las salidas por mar y aire están cerradas. Grupos militares internacionales se preparan para realizar operaciones.

En Jamaica, se reunieron representantes de la comunidad del Caribe para discutir sobre esta crisis y Estados Unidos anunció un nuevo paquete económico de ayuda. Todo para subsanar la mayor crisis humanitaria vista en Haití desde el terremoto de 2010.



“Dada esta necesidad cada vez más urgente, anuncio hoy que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos está duplicando su apoyo aprobado para la misión de 100 millones de dólares a 200 millones de dólares”, anunció Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos.