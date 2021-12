Haitianos realizan protesta en Monterrey: “No hay vida sin plata”

Un grupo de migrantes haitianos realizaron una marcha y una protesta pacífica frente las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en la zona sur de Monterrey, Nuevo León, para exigir permisos temporales para trabajar.

Antes del mediodía salieron de las instalaciones de la casa INDI, en donde se les brinda asistencia y refugio, y caminaron por calles del centro de Monterrey hasta llegar a las instalaciones del INM.

Cruzaron por el Túnel de la Loma Larga en donde fueron observados por decenas de automovilistas. Patrullas de tránsito de Monterrey y San Pedro resguardaron su camino.

Los migrantes haitianos bloquearon por más de 15 minutos la avenida Lázaro Cárdenas en su cruce con Río Nazas, en Monterrey, como medida de presión para ser atendidos.

Ante esta protesta, al lugar fueron enviados elementos de Fuerza Civil, Guardia Nacional (GN) y del departamento de Tránsito de la localidad, quienes lograron disuadir de forma pacífica el bloqueo.

Migrantes haitianos indicaron que tienen la necesidad de trabajar pero sin documentos o permisos para ello no pueden hacer nada, además de que tampoco son atendidos por las autoridades migratorias.

Dijeron que ya tienen más de tres meses esperando para ser atendidos y recordaron que sin recursos no pueden tener lo básico.

“Mi problema es el papel para trabajar, sin papel no se resuelve nada aquí... Tres meses, cuatro meses esperando y todavía no... Sin plata no hay vida, sin plata, sin plata, sin vida...”, expresó un migrante haitiano.

Personal del INM los atendió y les solicitó hacer filas para evaluar cada uno de los casos y analizar su situación de forma particular.

Haitianos llegan a Monterrey

El pasado 26 de septiembre migrantes haitianos llegaron a la ciudad de Monterrey, días después de que autoridades estadounidense les impidieran cuzar la frontera y repatriaran a miles de sus compatriotas que se encontraban bajo el puente Internacional de la ciudad fronteriza en Ciudad Acuña.

Aunque muchos haitianos han recibido albergue y ayuda humanitaria en casas para migrantes, resulta insuficiente, por lo que ellos ya ven la necesidad de trabajar para obtener sus propios insumos. Incluso, algunos han expresado la intención de quedarse en México .