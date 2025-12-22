¡De escalofrío! Hallan a doctora nicaragüense sin vida en el congelador de un supermercado en Miami

La mañana del 14 de diciembre, un empleado de un supermercado en Miami se llevó el susto de su vida. Al abrir un arcón congelador en el área restringida para trabajadores, encontró el cuerpo de la doctora Helen Massiell Garay Sánchez. La mujer estaba desnuda y no respondía.

Según las investigaciones, Helen entró a la tienda la noche anterior, el 13 de diciembre. Las cámaras de seguridad la captaron ingresando al área del congelador justo antes de que la tienda cerrara sus puertas a las 10:00 p.m. Nadie se dio cuenta de que se quedó atrapada adentro hasta la mañana siguiente, cuando ya era demasiado tarde.

HEARTBREAKING 💔 Helen Massiell Garay Sanchez, A Nicaraguan doctor and mother of two, is dead after her body was found inside a Florida Dollar Tree freezer, according to multiple news outlets. https://t.co/Yp4dCdnhkp pic.twitter.com/67LVc3sZQD — 10 Tampa Bay News (@10TampaBay) December 17, 2025

Quién era la doctora que falleció en Miami

Helen no era cualquier persona; era una mujer brillante y dedicada. Originaria de Nicaragua, se encontraba en Miami visitando a unos familiares. En su país, era una reconocida anestesióloga especializada en enfermedades del corazón en niños.

Sus amigos y colegas la describen como una profesional con un talento increíble que salvó muchas vidas jóvenes. Pero por encima de su carrera, Helen era mamá. Dejó en Nicaragua a un hijo y una hija que, según sus conocidos, eran "el centro de su mundo". Hoy, esos dos pequeños esperan el regreso de su madre, pero de la forma más triste imaginable.

Qué dice la policía de Miami

Hasta el momento, el Departamento de Policía de Miami ha calificado el caso como una "muerte no clasificada". Han descartado que se trate de un asesinato, lo que sugiere que podría haber sido un accidente o un episodio relacionado con la salud de la doctora.

Los detectives están investigando el historial médico y personal de Helen para ver si existía algún problema de salud mental que pudiera explicar su comportamiento esa noche. Mientras tanto, la tienda reabrió sus puertas pocas horas después del hallazgo, algo que dejó a los clientes habituales en estado de shock.

La lucha por llevarla de regreso a casa

Mientras el misterio continúa, los seres queridos de Helen han abierto una página de recaudación para poder repatriar su cuerpo a Nicaragua . Los costos de transporte y servicios funerarios son altos, y la meta es que pueda descansar en su tierra natal cerca de sus hijos.

Hasta el domingo, la respuesta de la gente ha sido solidaria, recaudando gran parte del dinero necesario. El caso de la "doctora del congelador" sigue abierto, y mientras Miami busca explicaciones técnicas, en Nicaragua una familia solo pide justicia y la verdad sobre los últimos minutos de vida de una mujer que dedicó su vida a cuidar la de los demás.