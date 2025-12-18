VIDEO | ¡Por pedirle que no gritara! Mujer golpea brutalmente a trabajador en gimnasio de Miami

Lo que debía ser una mañana de ejercicio ordinaria en un gimnasio de la calle 8 en Miami se transformó en una escena de violencia luego de un conflicto que inició en el área de los vestidores, donde una socia comenzó a gritar de manera descontrolada.

Cuando uno de los empleados del lugar le pidió que bajara la voz o se retirara, advirtiéndole que de lo contrario llamaría a las autoridades, la mujer reaccionó de forma agresiva . El trabajador declaró haberla empujado inicialmente en defensa propia para mantener su distancia, pero esto solo aumentó la furia de la atacante.

🇺🇸 | Una mujer fue arrestada por golpear repetidamente a un empleado de Planet Fitness en Miami, después de que él le pidiera que bajara la voz. pic.twitter.com/OjiFqk0FEd — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 18, 2025

Persecución en gimnasio de Miami

El video de seguridad, que ya circula en redes sociales , muestra un momento surrealista: la mujer saltó detrás del mostrador de atención al cliente para perseguir al empleado. En un intento por ponerse a salvo, el joven saltó de un lado a otro del mostrador, pero la agresora no se detuvo hasta alcanzarlo.

Finalmente, la mujer le propinó varios golpes con el puño cerrado directamente en la nariz. Tras el ataque, salió del establecimiento y continuó gritando obscenidades en el estacionamiento, donde incluso intentó pelear con otros clientes que presenciaban la escena.

Reporte policial del incidente en gimnasio

La policía de Miami recibió la primera llamada de alerta cerca de las 10:11 a.m., con reportes inusuales de que la mujer estaba "corriendo sin ropa" dentro del local. Al llegar, los oficiales la encontraron en su vehículo intentando abandonar el lugar, pero fue retenida por testigos.

De manera espontánea, la mujer admitió ante los agentes haber confrontado al empleado y haberlo golpeado, justificando su acción porque él le había pedido que dejara de ser "desordenada". Fue detenida sin que se registraran más incidentes y se le impuso una fianza de 150 dólares.

🇺🇸‼️ | Una mujer fue arrestada en Miami tras golpear repetidamente en el rostro a un empleado de Planet Fitness, luego de que este le pidiera bajar la voz o llamaría a la policía. Kiara Bryant (35) enfrenta cargos por agresión y conducta desordenada. pic.twitter.com/iQPHWpWcdi — UHN Plus (@UHN_Plus) December 18, 2025

Postura del gimnasio

A través de un comunicado, los responsables del centro deportivo enfatizaron que la seguridad de sus empleados y socios es la prioridad número uno. Condenaron el acto asegurando que tienen tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia.

Como medida inmediata, la franquicia confirmó que la membresía de la agresora ha sido cancelada permanentemente y que han colaborado estrechamente con la policía local para proporcionar todas las pruebas necesarias, incluyendo las grabaciones de video que muestran el ataque.

Cargos y consecuencias legales

La mujer enfrenta ahora dos cargos por delitos menores: agresión (battery) y conducta desordenada en un establecimiento. Aunque el monto de la fianza fue bajo, el antecedente penal y la evidencia en video complican su situación legal frente a la corte de Miami-Dade .