Pasar más de 7 horas sentado aumenta el riesgo de infarto, pero el cacao podría salvarte

Pasar horas frente a la computadora o al volante se ha vuelto parte del día a día. Sin embargo, esta rutina sedentaria aumenta el riesgo de sufrir un infarto hasta un 13%, incluso en personas jóvenes y activas. Pero hay una buena noticia: una dieta rica en flavonoles, como los que contiene el cacao natural, podría ayudar a contrarrestar esos efectos.

Un estudio de la Universidad de Birmingham (Reino Unido), publicado en el Journal of Physiology, encontró que consumir alimentos con antioxidantes naturales puede proteger las arterias del daño que causa la inactividad prolongada.

El experimento: cacao contra el sedentarismo

El ensayo incluyó a 40 hombres jóvenes divididos en dos grupos: la mitad con buena condición física y la otra con menor rendimiento. Antes de permanecer dos horas sentados sin moverse, algunos tomaron una bebida de cacao con alto contenido de flavonoles (695 mg), mientras que el resto consumió una versión baja (5.6 mg).

Durante el experimento, los investigadores midieron la dilatación de las arterias, el flujo sanguíneo, la presión arterial y la oxigenación muscular antes y después del reposo. Los resultados fueron claros: quienes tomaron cacao con bajo contenido de flavonoles mostraron una disminución en la función vascular, mientras que los que consumieron el cacao rico en estos compuestos mantuvieron sus arterias funcionando con normalidad.

El cacao previene enfermedades cardiovasculares|Pexels

La condición física no te salva de un infarto si pasas mucho tiempo sentado

El estudio también demostró que tener buena condición física no evita los efectos del sedentarismo. Tanto los más atléticos como los menos entrenados experimentaron la misma reducción en la capacidad de dilatación arterial tras permanecer sentados.

“El ejercicio regular es importante, pero no basta para contrarrestar los efectos de estar sentado por mucho tiempo”, explicó Sam Lucas, coautor del estudio. “El cacao con alto contenido de flavonoles ayuda a mantener el flujo sanguíneo incluso durante periodos prolongados de inactividad”.

¿Qué dieta debo seguir si soy una persona sedentaria?

Los investigadores señalaron que no hace falta ser fan del cacao para obtener estos beneficios. Los flavonoles también están presentes en manzanas, ciruelas, bayas, frutos secos y tés verde o negro. Además, recomiendan interrumpir los periodos de inactividad levantándose o caminando unos minutos cada hora.

Alimentos con alto contenido de flavonoles ayudan a reducir infartos|Pexels

La autora principal, Catarina Rendeiro, resumió los hallazgos así: “Consumir alimentos ricos en flavonoles durante los periodos en que permanecemos sentados es una forma sencilla de reducir los efectos negativos del sedentarismo sobre el sistema vascular”.

Aunque el estudio se realizó solo en hombres, los expertos planean replicarlo con mujeres, pues las variaciones hormonales podrían modificar los resultados.