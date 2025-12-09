Hallan muerto a militante de Morena en la México-Querétaro; regresaba del mitin en el Zócalo

La concentración política en el Zócalo de la CDMX terminó en tragedia para una familia tabasqueña. Autoridades y el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tabasco confirmaron el fallecimiento de Juan Carlos González Ramón, un militante que viajó a la Ciudad de México para asistir a concentración de Claudia Sheinbaum y cuyo cuerpo fue localizado sin vida sobre la carretera México-Querétaro.

La víctima, conocida como "Pipo", era originaria de la Ranchería Aquiles Serdán, quinta sección, del municipio de Jalapa, Tabasco.

Militante de Morena fue visto por última vez en Peralvillo, CDMX

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este 9 de diciembre, Juan Carlos participó de manera voluntaria en la movilización hacia la capital del país el pasado fin de semana. Sin embargo, se perdió contacto con él desde la tarde del sábado 6 de diciembre.

Fue visto por última vez alrededor de las 16:30 horas en la zona de Peralvillo, en la Ciudad de México. Según la versión del partido, el militante se retiró "por decisión propia" del punto de salida donde se encontraba su transporte de regreso a Tabasco. Al no volver, se activaron los protocolos de búsqueda ante la Fiscalía capitalina, LOCATEL y la Comisión de Búsqueda de Personas.

Hallan cuerpo de militante de Morena en plena carretera

A pesar de que apenas ayer la dirigencia de Morena había celebrado un "saldo blanco" tras la movilización de miles de tabasqueños, hoy el Comité Ejecutivo Estatal notificó con "profunda tristeza" el hallazgo del cuerpo en la carretera México-Querétaro.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas de su muerte, ya que la carpeta de investigación apenas se está integrando. Por su parte, el Fiscal General de Tabasco, Tonatiuh Vázquez, informó que se mantiene comunicación con la Fiscalía del Estado de México para agilizar los trámites y entregar el cuerpo a sus familiares.

Ayer, en conferencia, la dirigencia de Morena celebró que la movilización de miles de tabasqueños haya dejado saldo blanco, a pesar del reporte de la desaparición de esta persona; hoy, a través de un comunicado reconocieron lo ocurrido y enviaron condolencias a la familia de la víctima.