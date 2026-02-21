Inundación en Iztacalco: vecinos alertan sobre desperdicio de agua potable por fuga

Una preocupante emergencia hidráulica se registra actualmente en la zona oriente de la capital, específicamente en el paso a desnivel que conecta las vialidades de Churubusco y Azafrán. Todo mientras dormía.

En este punto, ubicado dentro de los límites de la colonia Granjas México, perteneciente a la demarcación territorial de Iztacalco, se ha detectado una fuga de agua masiva que ha generado alarma entre los residentes y transeúntes de la zona debido al volumen del desperdicio.

Emergencia hidráulica en Iztacalco genera alarma por masiva fuga de agua potable

El incidente comenzó a reportarse formalmente a partir de las 15:00 horas de este viernes. De acuerdo con los testimonios y los reportes emitidos desde el sitio, el flujo constante de agua potable ha provocado que una cantidad incalculable de este recurso se pierda de manera ininterrumpida por el drenaje y las vías públicas. A pesar de que la situación fue notificada a las instancias correspondientes desde la media tarde, el problema ha persistido sin ser atendido durante el transcurso de la jornada.

Al caer la noche, la gravedad de la contingencia se ha vuelto más evidente. El camellón que divide la importante arteria vial se encuentra totalmente anegado, transformándose en una zona de inundación que afecta la infraestructura local. Hasta el momento, resulta alarmante la ausencia de personal especializado o de alguna cuadrilla técnica que se encargue de las labores de contención y sellado de la avería. La falta de presencia institucional en el lugar ha permitido que el agua continúe brotando con fuerza desde el subsuelo del bajo puente.

Vecinos observan el desperdicio de miles de litros sin intervención de las autoridades

La cronología de los hechos resalta que han transcurrido múltiples horas desde el primer aviso emitido a las 15:00 horas. No obstante, al cierre de este reporte nocturno, no se cuenta con información oficial ni cronogramas sobre cuándo podrían dar inicio los trabajos de restauración de la tubería dañada. La incertidumbre prevalece entre los vecinos de la colonia Granjas México, quienes observan cómo miles de litros de agua apta para el consumo humano se diluyen sin provecho alguno bajo la estructura vehicular de Churubusco.

La situación técnica en esta zona de la alcaldía Iztacalco se mantiene crítica. El encharcamiento en el bajo puente y el desbordamiento hacia las áreas verdes del camellón central sugieren una ruptura de dimensiones considerables.

A pesar del llamado ciudadano y de que la fuga fue reportada desde las 15:00 horas, el líquido sigue fluyendo con libertad ante la falta de una intervención oportuna por parte de las autoridades encargadas de la gestión hídrica. El desperdicio masivo continúa siendo la constante en este viernes de febrero de 2026, sin que existan indicios de una pronta solución por parte de los organismos de reparación.

