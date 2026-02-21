¿Maestra besa a alumno de telesecundaria? Esto dicen las autoridades de Tabasco tras polémico VIDEO

Un video que se viralizó en las redes sociales generó una gran indignación, además de preocupación en Tabasco, luego de que se observara a un alumno de una telesecundaria en contacto físico con una presunta maestra, lo que provocó versiones acerca de un posible caso de abuso dentro de una escuela pública.

Ante la polémica desatada, autoridades educativas del estado emitieron una postura oficial para aclarar los hechos, además de evitar la propagación de información falsa.

¡INDIGNANTE! 😡 Maestra besa a su alumno en una telesecundaria de Tabasco. El hecho es considerado como abuso infantil



Por: ADN NOTICIAS #ecos #indignante #maestra #alumno pic.twitter.com/7oYQUZUHTB — Alejandra Santillán (@Alhimx) February 20, 2026

¿Quién es la persona que aparece en el video besando al alumno?

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Educación de Tabasco, la persona adulta que aparece en el video, no es una maestra, además de que tampoco forma parte del personal docente o administrativo de la Escuela Telesecundaria Isidro García Jiménez.

Las autoridades precisaron que se trataba de una prestadora de servicio social, quien llevaba a cabo actividades de apoyo temporal, por lo que no tiene funciones frente a grupo ni mucho menos autoridad académica dentro del plantel.

¿Qué medidas se tomaron tras difundirse el video en Tabasco?

La Dirección del plantel actuó de manera inmediata al tener conocimiento de estos hechos; como primera acción, se solicitó el retiro definitivo de la prestadora de servicio social, además de que se levantó el acta correspondiente, todo en estricto apego al Protocolo de Prevención, Detección y Actuación en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes en planteles de educación básica del estado de Tabasco.

Asimismo, se avisó a las autoridades educativas competentes para el seguimiento administrativo y, en caso de ser necesario, a las instancias legales de la entidad. La autoridad educativa aclaró que cualquier situación ocurrida en las instalaciones y del horario escolar fue realizada sin conocimiento ni autorización de la institución, y se subrayó que el plantel no avala ni tolera conductas que pongan en riesgo a los estudiantes.

Acompañamiento al estudiante de telesecundaria y postura oficial

Actualmente, la supervisión escolar y autoridades del sector educativo brindan acompañamiento institucional tanto al plantel como al estudiante involucrado, priorizando la protección integral, el bienestar físico, además del emocional del menor.

La Secretaría de Educación del Estado de Tabasco reiteró que la seguridad de niñas, niños y adolescentes es una prioridad absoluta, y que mantendrá coordinación con las instancias competentes para el esclarecimiento total de estos hechos.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa el impacto de los videos virales y la importancia de verificar la información antes de compartirla; ¿crees que las redes sociales ayudan a visibilizar estos casos o contribuyen a la desinformación?