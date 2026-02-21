Desaparece hijo de exsenador Jorge Luis Preciado: hallan auto incendiado, pero no el cuerpo

Jorge Bladimir Preciado Navarrete, hijo del exsenador Jorge Luis Preciado Rodríguez, fue reportado como desaparecido en Colima y, de acuerdo con la información oficial de las autoridades, el automóvil en donde iba fue encontrado incendiado, pero no había ningún cuerpo dentro.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima emitió el boletín para encontrar al hijo del exlegislador del Partido Acción Nacional (PAN).

Encuentran auto de hijo de exsenador Jorge Luis Preciado

Jorge Bladimir fue visto por última vez el 5 de febrero de 2026 en el municipio de Villa de Álvarez.

La Fiscalía de Colima informó que se presentó la denuncia por la desaparición, y al investigar el caso, el 12 de febrero pasado fue localizado el vehículo en el que presuntamente se trasladaba.

El vehículo fue incendiado y localizado en los límites entre Colima y Jalisco, específicamente en la zona colindante de La Loma, en el municipio de Minatitlán, Colima, con la comunidad de Toxin, en Jalisco.

Cuerpo de hijo de exsenador no fue encontrado en auto incendiado

La Fiscalía de Colima aseguró que al interior del vehículo no se localizó ningún cuerpo. La unidad fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público para los dictámenes periciales correspondientes.

Mientras que la Fiscalía de Jalisco informó que la investigación por la desaparición de Jorge Bladimir Preciado Navarrete es competencia de las autoridades de Colima.

“En afán de contribuir a la transparencia y no entorpecer las indagatorias en curso, la Fiscalía del Estado informa que las investigaciones sobre la desaparición de un hombre, hijo de un exfuncionario federal, son atendidas por el estado vecino por ser el sitio donde ocurrió el delito.

“Según han confirmado las autoridades de Colima a las de Jalisco, la desaparición de la víctima ocurrió en aquella entidad, donde de inmediato se inició una carpeta de investigación y la búsqueda inmediata del hombre, quien hasta el momento no ha sido localizado.

“Hace unos días fue encontrado en los límites entre Jalisco y Colima un vehículo calcinado, mismo que estaba vacío y que las autoridades integraron a la carpeta de investigación”, publicó la Fiscalía de Jalisco.

Emiten ficha de búsqueda tras desaparición de hijo de Jorge Luis Preciado

La ficha de búsqueda, que también fue compartida por la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, indica que Jorge Bladimir Preciado Navarrete tiene 29 años de edad.

Mide 1.70 metros aproximadamente y su complexión es robusta. Tiene cabello corto negro, ojos medianos color café oscuro, nariz grande, boca grande y labios delgados.

Como señas particulares tiene un tatuaje en el antebrazo derecho con los números 666 y una cicatriz en una de las cejas.