VIDEO | Fuerte incendio en Tlalnepantla: llamas arrasan pastizales

Un fuerte incendio de pastizales se registra en la zona de Jardínes del Recuerdo en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México.

La columna de fuego es visible desde varios puntos de este municipio mexiquense y a través de redes sociales se han compartido imágenes que dimensionan la extensión de las llamas.

“Elementos de Protección Civil de Tlalnepantla atienden un incendio de pasto en Jardines del Recuerdo. Se realizan labores para sofocar el fuego y prevenir riesgos para la población y el entorno”, informó el gobierno de Tlalnepantla a través de su cuenta de X.

Elementos de @PCTlalne atienden un incendio de pasto en Jardines del Recuerdo.



Se realizan labores para sofocar el fuego y prevenir riesgos para la población y el entorno.

Graban incendio en pastizales en Tlalnepantla

En la zona laboran bomberos de la localidad para tratar de sofocar el fuego, el cual ha causado sorpresa la noche de este viernes 20 de febrero de 2026.

Por el momento, Protección Civil Municipal no reporta riesgo a la población, por lo que no se ha contemplado el desalojo de los vecinos.

Al parecer, el fuego fue provocado, pero serán las autoridades las que determinen la causa del incendio.

INCENDIO EN #TLALNEPANTLA



Bomberos de este municipio mexiquense combaten un incendio de pastizales en Jardines del Recuerdo.



El fuego es visible desde varios puntos de este municipio del #EdoMex



Por el momento no se reporta riesgo a la población.

Otro incendio se registró en Tlalnepantla horas antes

Por la tarde en este mismo lugar se había registrado otro incendio que fue sofocado, pero al parecer las llamas se reavivaron.

De acuerdo con Protección Civil de Tlalnepantla, hubo un incendio de pasto en Tenayo.

Al lugar arribaron los servicios de emergencia para las labores de control y sofocación para mitigar riesgos y evitar la propagación.

El gobierno de Tlalnepantla informó a las 16:20 horas que el incendio de pastizal en Tenayo registraba un 90 % de control y sofocación.

Gracias a la rápida intervención de @PCTlalne, el incendio de pastizal en Tenayo registra un 90 % de control y sofocación.



En #NuestraCiudad, la acción oportuna marca la diferencia.

Incendio en Tlalnepantla consume bodega

El 11 de noviembre de 2025, se registró un incendio en una bodega de plásticos en la colonia La Romana, Tlalnepantla.

El fuego ocurrió en un inmueble ubicado en el cruce de avenida Radial Toltecas e Ixtapan del Oro, donde se almacenaban vasos y platos de unicel, materiales inflamables.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Tlalnepantla trabajaron por casi dos horas hasta controlar el fuego y no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

