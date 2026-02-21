VIDEO| Se forma socavón en baño de vivienda; mujer cae 4 metros en Aguascalientes

¿Un socavón? Una mujer de 53 años resultó gravemente lesionada luego de que colapsara la cimentación al interior de su baño, en un domicilio ubicado sobre la calle Ramón López Velarde, en la Zona Centro de Aguascalientes.

Mujer cae en socavón dentro de su baño

El reporte se recibió a las 09:53 horas a través de los números de emergencia, donde se alertaba sobre un derrumbe en la zona.

De inmediato se movilizaron elementos de Bomberos Municipales, policías y paramédicos, bajo el mando del titular José Gabino Vázquez Vega.

Al arribar al lugar, los vulcanos confirmaron que dentro del baño se había registrado el colapso de la estructura, provocando que una mujer cayera a una profundidad aproximada de cuatro metros.

Debido a que el área era demasiado estrecha, las maniobras de rescate se complicaron, por lo que fue necesario utilizar equipo especializado de cuerdas para lograr la extracción.

Minutos después fue rescatada María de Jesús, quien fue valorada por los paramédicos municipales y del Grupo Aeromédico Táctico del Estado.

La mujer presentaba contusiones en tórax, fractura de fémur izquierdo, fractura en extremidad superior derecha, heridas en abdomen e hipotermia, por lo que fue trasladada en código rojo al Hospital General Zona No. 3 del IMSS para recibir atención médica.

¿Por qué colapsó el baño?

Al sitio también acudió personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal y peritos especialistas, quienes informaron que el colapso se originó por la presencia de norias subterráneas con ductos de abastecimiento y drenaje, lo que con el tiempo debilitó la cimentación estructural.

Autoridades municipales se trasladaron al domicilio para evaluar los daños y brindar el apoyo necesario a los afectados.

¿Por qué se forman los socavones?

Los socavones suelen formarse cuando el suelo pierde su soporte interno, colapsando de manera repentina o progresiva, generando un hundimiento en la superficie.

Las principales causas son la erosión por agua subterránea, las fugas en tuberías de agua o drenaje, presencia de norias o túneles antiguos, como lo son las construcciones subterráneas viejas, las lluvias intensas y obras o sobrecarga en la superficie.