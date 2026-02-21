Feminicidio en Zacatecas: enfermera desaparecida es hallada muerta y capturan a mujer

María del Socorro Sánchez Molina, una alumna de enfermería en el estado de Zacatecas, fue reportada como desaparecida y días después se supo que la mujer murió y, al parecer, fue víctima de feminicidio.

La mujer, de acuerdo con la ficha de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, desapareció el 15 de febrero de 2026, pero ahora se dio a conocer que fue encontrada sin vida en un camino de terracería en el municipio de Fresnillo.

¿Qué se sabe de la desaparición de alumna de enfermería en Zacatecas?

María del Socorro Sánchez Molina tenía 37 años. De acuerdo con la cédula de búsqueda, se le vio por última vez en Fresnillo, Zacatecas, el 15 de febrero pasado.

La fecha de la denuncia de los hechos fue registrada al día siguiente. El día de su desaparición vestía una licra color gris, sudadera de manga larga color verde menta, tenis grises con rosa y suela blanca.

Medios locales señalan que María del Socorro Sánchez Molina era maestra de zumba en el centro de desarrollo comunitario de la colonia Obrera, en el Mineral.

María del Socorro era alumna de enfermería en Zacatecas

La Escuela de Enfermería “Beatriz González Ortega” informó que María del Socorro Sánchez Molina era alumna de la institución y en una esquela publicada en redes sociales lamentó su fallecimiento.

“Con profunda aflicción, nos unimos al dolor que embarga

a la familia y amigos de nuestra estimada alumna, por su irreparable pérdida.

“Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y rogamos se les conceda a sus seres queridos la fortaleza y el consuelo necesarios para afrontar este difícil momento.

“Deseamos expresar nuestro más sentido pésame y acompañarles en este camino de duelo. Descanse en paz”, expresó la escuela.

Fiscal de Zacatecas confirma participación de una persona en feminicidio de enfermera

Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de justicia de Zacatecas, confirmó el primer feminicidio del año en la entidad tras el hallazgo sin vida de la enfermera.

Informó que el 16 de febrero la fiscalía estatal recibió la denuncia por la desaparición de la mujer, quien fue vista por última vez un día antes. Las autoridades, indicó, llevaron a cabo las investigaciones para encontrarla.

No obstante, el 18 de febrero de 2026 fue localizado el cuerpo en la comunidad de Valdecañas, Fresnillo, y al llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y la necropsia, se confirmó la identidad de María del Socorro.

Como parte de la investigación, se llevó a cabo un cateo, tras el cual se estableció la probable participación de una mujer en los hechos, quien ya fue identificada como Rosa Esthela “N”, la cual fue detenida y puesta a disposición de las autoridades para definir su situación jurídica.