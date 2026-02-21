Accidente en la Córdoba-Puebla genera caos vial hoy 21 de febrero 2026

Diversas entidades de la República Mexicana presentan este día complicaciones en sus redes carreteras debido a una serie de accidentes y trabajos de infraestructura.

De acuerdo con los informes proporcionados por las autoridades correspondientes y organismos de vialidad, se han generado múltiples interrupciones que afectan el flujo vehicular en puntos estratégicos de conexión terrestre.

Accidente y cierre carretero dificultan movilidad en la Córdoba-Puebla

En el estado de Veracruz, se ha confirmado una restricción en la movilidad a la altura del punto kilométrico 243+400 dentro de la vía que enlaza Puebla con Córdoba.

Este incidente ha derivado en una clausura parcial de los carriles, lo que obliga a los conductores a extremar precauciones al transitar por dicha zona. Asimismo, en el territorio veracruzano se notificó otro percance sobre la ruta San Hipólito-Xalapa, específicamente en el kilómetro 011+300, sumando así otro punto de conflicto para el transporte en la entidad.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 243+400, de la carretera Puebla-Córdoba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/qWSkms0PuG — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 21, 2026

Por su parte, Caminos y Puentes Federales ha emitido alertas respecto a la ruta que va de Acatzingo hacia Ciudad Mendoza. En el kilómetro 243, con trayectoria orientada a Acatzingo, el tránsito se encuentra limitado de forma parcial. El motivo de esta afectación es el vuelco de un vehículo de carga pesada, tipo tractocamión, que quedó obstruyendo la superficie de rodamiento.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 270+200, de la carretera Puebla-Córdoba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/o2ucS8jJJ3 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 21, 2026

Todas estas situaciones operativas y accidentales configuran un panorama de movilidad compleja para los viajeros este día, requiriendo atención especial a las señalizaciones y las indicaciones de los cuerpos de emergencia en cada uno de los tramos afectados.

