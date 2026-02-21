Logo Inklusion Sitio accesible
tva (1).png

Accidente en la Córdoba-Puebla genera caos vial hoy 21 de febrero 2026

Incidentes viales complican hoy la movilidad en carreteras de México, destacando el cierre parcial en la Córdoba-Puebla, por la colisión de un tractocamión.

Accidente en carretera
Complicaciones viales en varias carreteras de México debido a siniestros y trabajos de infraestructura.|GN
Notas,
Estados

Escrito por: Ollinka Méndez

Diversas entidades de la República Mexicana presentan este día complicaciones en sus redes carreteras debido a una serie de accidentes y trabajos de infraestructura.

De acuerdo con los informes proporcionados por las autoridades correspondientes y organismos de vialidad, se han generado múltiples interrupciones que afectan el flujo vehicular en puntos estratégicos de conexión terrestre.

Accidente y cierre carretero dificultan movilidad en la Córdoba-Puebla

En el estado de Veracruz, se ha confirmado una restricción en la movilidad a la altura del punto kilométrico 243+400 dentro de la vía que enlaza Puebla con Córdoba.

Este incidente ha derivado en una clausura parcial de los carriles, lo que obliga a los conductores a extremar precauciones al transitar por dicha zona. Asimismo, en el territorio veracruzano se notificó otro percance sobre la ruta San Hipólito-Xalapa, específicamente en el kilómetro 011+300, sumando así otro punto de conflicto para el transporte en la entidad.

Por su parte, Caminos y Puentes Federales ha emitido alertas respecto a la ruta que va de Acatzingo hacia Ciudad Mendoza. En el kilómetro 243, con trayectoria orientada a Acatzingo, el tránsito se encuentra limitado de forma parcial. El motivo de esta afectación es el vuelco de un vehículo de carga pesada, tipo tractocamión, que quedó obstruyendo la superficie de rodamiento.

Todas estas situaciones operativas y accidentales configuran un panorama de movilidad compleja para los viajeros este día, requiriendo atención especial a las señalizaciones y las indicaciones de los cuerpos de emergencia en cada uno de los tramos afectados.

Tags relacionados
Carreteras en México Accidentes en México

Notas